Фотограф полгода путешествовал по Сибири, снимая исчезающие племена. Показываем самые яркие портреты
Около 10 лет назад, во время путешествия по самым отдаленным уголкам нашей планеты, фотограф Александр Химушин начал снимать портреты представителей малочисленных народов и этнических племен. Из своих работ фотограф впоследствии создал проект The World in Faces. Последние три года Александр посвятил Сибири, фотографируя представителей коренных народов, многие из которых находятся на грани исчезновения. Фотограф признается, что встречи с этими людьми делают его путешествия незабываемыми и вдохновляют на дальнейшие открытия.
AdMe.ru собрал самые яркие работы Александра Химушина, чтобы вы тоже смогли проникнуться незабываемым путешествием по Сибири.
Долганская девушка
Житель местности Горхи-Тэрэлж. Монголия
Девочка эвенка
Якутская девушка
Бабушка ульчи
Мужчина юкагир
Девушка саха в национальном костюме
Бурятская девушка
Орочен. Китай, провинция Внутренняя Монголия
Эвенская малышка
Жительница Республики Саха в свадебной маске
Девушка ульчи
Бабушка народности духа. Ховсгол аймаг. Монголия
Женщина народности тазы
Девушка чукчанка
Русскоустьинцы - русские старожилы севера Якутии
Александр Химушин в бурятском национальном костюме
Фото на превью Александр Химушин / The World In Faces