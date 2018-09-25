Фотограф полгода путешествовал по Сибири, снимая исчезающие племена. Показываем самые яркие портреты

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Около 10 лет назад, во время путешествия по самым отдаленным уголкам нашей планеты, фотограф Александр Химушин начал снимать портреты представителей малочисленных народов и этнических племен. Из своих работ фотограф впоследствии создал проект The World in Faces. Последние три года Александр посвятил Сибири, фотографируя представителей коренных народов, многие из которых находятся на грани исчезновения. Фотограф признается, что встречи с этими людьми делают его путешествия незабываемыми и вдохновляют на дальнейшие открытия.