Фотограф показала, какому давлению со стороны подвергаются все родители, и напомнила, как важно уважать чужой выбор
«Не надо ребенка все время на руки брать, а то привыкнет», «Не много ли сладкого?», «Что-то рано вы малыша в детсад отдаете», «Пора бы вам и за вторым, скучно ведь дочке без братика». Это лишь крохотная часть критики — скрытой или прямой, — которую миллионы мам и пап получают ежедневно, хотят они того или нет. Фотограф Эбби Фокс (Abbie Fox) обратила внимание на эту проблему и с помощью необычного фотопроекта показала, какому давлению подвергаются родители в современном мире.
Обычно Эбби занимается семейными и романтическими съемками, но этот проект выделяется на фоне остальных. Она сделала более 30 портретов детей, держащих в руках таблички с обозначением разных подходов к воспитанию, за которые их родителей осуждали или делали замечания.
Мы в AdMe.ru считаем, что Эбби Фокс подняла очень важную тему для обсуждения. Может, вы и сами сталкивались с подобным?
«Мои родители трудятся полный рабочий день, а я остаюсь с няней»
«Наша мама — домохозяйка»
«Мои родители решили кормить меня молочной смесью»
У проблемы, которой фотограф посвятила проект, есть свое название — «мамшейминг» (англ. mom — «мама», shame — «стыдить»). Это непрошеная критика, обвинения и замечания в адрес родителей за их выбор в методах ухода за детьми и воспитания. Своим проектом Эбби хотела призвать людей уважать чужой выбор и показать: пока дети здоровы и счастливы, неважно, как именно их воспитывают.
«Я принимаю препараты от СДВ и аутизма»
«У меня альтернативная схема иммунизации»
Фотограф выложила работы на фейсбуке, и их оценили более 22 тысяч людей. На таблички попали такие фразы, как «Я ела домашний прикорм», «Наша мама пила кофе во время беременности», «В моей комнате есть телевизор» и др. Если жаркие споры по поводу некоторых тем никого уже не удивляют (например, грудное вскармливание и детские смеси), то при взгляде на другие недоумеваешь: неужели кого-то осудили за обед в разное время или использование эфирных масел?
«Я все еще сплю с родителями»
«Моя мама бегала марафоны, когда была беременна мной»
К сожалению, ситуация такова, что родителям приходится выслушивать критику почти по любому поводу. Тяжелее всего, когда она исходит от близких людей — партнера или родственников. Эбби также отмечает, что даже группы для мам в интернете полны негатива, хотя их задача — обмен опытом и помощь новоиспеченным родителям.
«Мама разрешает мне устраивать истерики»
«Мы родились в результате планового кесарева сечения»
У Эбби трое детей, и она знакома с проблемой не понаслышке, о чем девушка и написала в своем посте:
«В цифровую эпоху мы кучу времени проводим на фейсбуке и в группах для мам и каждый день натыкаемся на серьезный феномен — пристыжение родителей. Люди закатывают глаза, говоря, что такой проблемы больше не существует, но она жива-живехонька и может очень больно ударить. Когда я впервые стала мамой, я плакала из-за некоторых слов в свой адрес, и чаще всего они исходили от других мам».
«Я родилась дома»
«Я хожу в частную школу»
«Почему мы просто не можем ладить друг с другом? Этот вопрос я задаю себе снова и снова. Если наши дети здоровы, счастливы и хорошо развиваются, так ли важно, что наши стили воспитания отличаются? Да, есть вещи, на которые я бы никогда не пошла в силу своих убеждений, но я знаю, что и мои друзья в шоке от некоторых вещей, которые я разрешаю своим детям. Каждый из нас старается изо всех сил, чтобы поддерживать жизнь этих маленьких человечков и не сойти с ума. У всех нас разные стили воспитания, и нам нужно понять: детей можно растить по-разному, потому что у нас разные ценности и идеалы».
«У меня есть айфон»
«Я уже смотрю телевизор»
«Я не принимаю лекарства от СДВГ»
«Меня кормили грудью до 2 лет»
«Мама не заставляет меня есть, если я не хочу»
«Я на домашнем обучении»
«Моя мама использует современные медикаменты»
Надеемся, проект Эбби поможет людям понять, как важно с уважением относиться к чужому выбору, ведь, как она отметила в своем посте, «независимо от того, как нас кормят, сколько в нашей жизни телевизора и прививок, наши родители делают все возможное, и МЫ ЛЮБИМЫ».
Полную серию фотографий вы можете найти в инстаграме и твиттере.
Что вы думаете о проекте Эбби Фокс? Сталкивались ли вы с непрошеной критикой в свой адрес, будучи родителем? Расскажите, что помогло вам справиться с негативным опытом.