Фотограф показала, какому давлению со стороны подвергаются все родители, и напомнила, как важно уважать чужой выбор

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«Не надо ребенка все время на руки брать, а то привыкнет», «Не много ли сладкого?», «Что-то рано вы малыша в детсад отдаете», «Пора бы вам и за вторым, скучно ведь дочке без братика». Это лишь крохотная часть критики — скрытой или прямой, — которую миллионы мам и пап получают ежедневно, хотят они того или нет. Фотограф Эбби Фокс (Abbie Fox) обратила внимание на эту проблему и с помощью необычного фотопроекта показала, какому давлению подвергаются родители в современном мире.

Обычно Эбби занимается семейными и романтическими съемками, но этот проект выделяется на фоне остальных. Она сделала более 30 портретов детей, держащих в руках таблички с обозначением разных подходов к воспитанию, за которые их родителей осуждали или делали замечания. Мы в AdMe.ru считаем, что Эбби Фокс подняла очень важную тему для обсуждения. Может, вы и сами сталкивались с подобным?

«Мои родители трудятся полный рабочий день, а я остаюсь с няней»

«Наша мама — домохозяйка»

«Мои родители решили кормить меня молочной смесью»

У проблемы, которой фотограф посвятила проект, есть свое название — «мамшейминг» (англ. mom — «мама», shame — «стыдить»). Это непрошеная критика, обвинения и замечания в адрес родителей за их выбор в методах ухода за детьми и воспитания. Своим проектом Эбби хотела призвать людей уважать чужой выбор и показать: пока дети здоровы и счастливы, неважно, как именно их воспитывают.

«Я принимаю препараты от СДВ и аутизма»

«У меня альтернативная схема иммунизации»

Фотограф выложила работы на фейсбуке, и их оценили более 22 тысяч людей. На таблички попали такие фразы, как «Я ела домашний прикорм», «Наша мама пила кофе во время беременности», «В моей комнате есть телевизор» и др. Если жаркие споры по поводу некоторых тем никого уже не удивляют (например, грудное вскармливание и детские смеси), то при взгляде на другие недоумеваешь: неужели кого-то осудили за обед в разное время или использование эфирных масел?

«Я все еще сплю с родителями»

«Моя мама бегала марафоны, когда была беременна мной»

К сожалению, ситуация такова, что родителям приходится выслушивать критику почти по любому поводу. Тяжелее всего, когда она исходит от близких людей — партнера или родственников. Эбби также отмечает, что даже группы для мам в интернете полны негатива, хотя их задача — обмен опытом и помощь новоиспеченным родителям.

«Мама разрешает мне устраивать истерики»

«Мы родились в результате планового кесарева сечения»

У Эбби трое детей, и она знакома с проблемой не понаслышке, о чем девушка и написала в своем посте: «В цифровую эпоху мы кучу времени проводим на фейсбуке и в группах для мам и каждый день натыкаемся на серьезный феномен — пристыжение родителей. Люди закатывают глаза, говоря, что такой проблемы больше не существует, но она жива-живехонька и может очень больно ударить. Когда я впервые стала мамой, я плакала из-за некоторых слов в свой адрес, и чаще всего они исходили от других мам».

«Я родилась дома»

«Я хожу в частную школу»

«Почему мы просто не можем ладить друг с другом? Этот вопрос я задаю себе снова и снова. Если наши дети здоровы, счастливы и хорошо развиваются, так ли важно, что наши стили воспитания отличаются? Да, есть вещи, на которые я бы никогда не пошла в силу своих убеждений, но я знаю, что и мои друзья в шоке от некоторых вещей, которые я разрешаю своим детям. Каждый из нас старается изо всех сил, чтобы поддерживать жизнь этих маленьких человечков и не сойти с ума. У всех нас разные стили воспитания, и нам нужно понять: детей можно растить по-разному, потому что у нас разные ценности и идеалы».

«У меня есть айфон»

«Я уже смотрю телевизор»

«Я не принимаю лекарства от СДВГ»

«Меня кормили грудью до 2 лет»

«Мама не заставляет меня есть, если я не хочу»

«Я на домашнем обучении»

«Моя мама использует современные медикаменты»

Надеемся, проект Эбби поможет людям понять, как важно с уважением относиться к чужому выбору, ведь, как она отметила в своем посте, «независимо от того, как нас кормят, сколько в нашей жизни телевизора и прививок, наши родители делают все возможное, и МЫ ЛЮБИМЫ».