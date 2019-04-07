Фотограф показал ужасающий контраст между миром, в котором мы живем, и воюющими странами
Турецкий фотограф Угур Галленкуш (Uğur) в своем инстаграме создал удивительный проект, направленный на освещение таких социальных проблем, как война и несправедливость. Собирая фотографии в коллажи, показывая как бы параллельную вселенную, фотограф наглядно демонстрирует катастрофическую разницу между спокойным и стабильным миром и жутким положением людей, живущих в зоне конфликта. Разница между развитыми и слаборазвитыми странами способна без преувеличения вызвать мурашки по коже.
Мы в AdMe.ru тоже хотим сделать мир чуточку лучше и надеемся, что данный фотопроект заставит задуматься сильных мира сего.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Фото на превью ugurgallen / instagram, ugurgallen / instagram