Фотограф показал ужасающий контраст между миром, в котором мы живем, и воюющими странами

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Турецкий фотограф Угур Галленкуш (Uğur) в своем инстаграме создал удивительный проект, направленный на освещение таких социальных проблем, как война и несправедливость. Собирая фотографии в коллажи, показывая как бы параллельную вселенную, фотограф наглядно демонстрирует катастрофическую разницу между спокойным и стабильным миром и жутким положением людей, живущих в зоне конфликта. Разница между развитыми и слаборазвитыми странами способна без преувеличения вызвать мурашки по коже.