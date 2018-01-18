Фотограф показал, как удивительно меняется человек за 10 лет

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Фотограф из Нью-Йорка Бобби Нил Адамс (Bobby Neel Adams) организовал простой, но весьма любопытный проект «AgeMaps». Он создал серию коллажей, каждый из которых показывает, как выглядел один и тот же человек в разное время своей жизни. Бобби говорит, что точка соприкосновения двух снимков становится мостом между несколькими десятилетиями, превращая коллаж в «карту жизни».

Мы в AdMe.ru заинтересовались проектом и спешим поделиться с вами работами, которые в очередной раз напоминают нам о стремительном беге времени и ценности каждого дня.