Фотограф показал, как удивительно меняется человек за 10 лет

Фотограф из Нью-Йорка Бобби Нил Адамс (Bobby Neel Adams) организовал простой, но весьма любопытный проект «AgeMaps». Он создал серию коллажей, каждый из которых показывает, как выглядел один и тот же человек в разное время своей жизни. Бобби говорит, что точка соприкосновения двух снимков становится мостом между несколькими десятилетиями, превращая коллаж в «карту жизни».

Мы в AdMe.ru заинтересовались проектом и спешим поделиться с вами работами, которые в очередной раз напоминают нам о стремительном беге времени и ценности каждого дня.

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А вы хотели бы увидеть такой коллаж из своих фотографий? Расскажите в комментариях!

Фото на превью facebook, facebook

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  • 18 января 2018
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