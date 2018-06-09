Французский фотограф представил, как будут выглядеть наши будущие соседи. И это не люди

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Французский фотограф Николя Биго (Nicolas Bigot) любит создавать сюрреалистичные и необычные снимки. Вместе с тем для него важно не только удивить своими работами, но и рассказать какую-нибудь историю. Последний фотопроект Николя «Робот по соседству» (The Robot Next Door) посвящен размышлениям о будущем. Француз представил, как будет выглядеть наш технократический мир через несколько десятилетий.