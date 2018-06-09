Французский фотограф представил, как будут выглядеть наши будущие соседи. И это не люди
Французский фотограф Николя Биго (Nicolas Bigot) любит создавать сюрреалистичные и необычные снимки. Вместе с тем для него важно не только удивить своими работами, но и рассказать какую-нибудь историю. Последний фотопроект Николя «Робот по соседству» (The Robot Next Door) посвящен размышлениям о будущем. Француз представил, как будет выглядеть наш технократический мир через несколько десятилетий.
Мы в AdMe.ru не могли не поделиться с вами самыми интересными снимками Николя Биго. Предлагаем взглянуть на портреты наших соседей из будущего.
Стиль
Настоящий взгляд
Размышление
Уют
Обложка
Отчужденность
Внешний слой
Процесс
Видение
Изменение
Разъединение
Без лица
Проницательность
Сдаться
Приготовиться к отъезду
Апгрейд
Несовпадение
А вы хотели бы жить по соседству с роботом? Или такое будущее пугает вас?
Фото на превью Niko Photographisme