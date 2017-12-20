8 фото, которые красноречивее всех доказательств говорят о том, что человек в молодости и в старости — это 2 разных человека

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Чешский фотограф Ян Лангер (Jan Langer) создал удивительный фотопроект, который называется «Лица века». Он фотографировал людей, которые прожили больше 100 лет, и сравнивал эти снимки с фотографиями из их семейных альбомов. Во время съемки Ян спрашивал, как эти люди видят жизнь с высоты прожитых лет. Большинство сказали, что с каждым годом время летит все быстрее, а потом пролетает в один момент. С каждым годом исчезают друзья. В эти моменты время замирает, а потом летит снова, бешено набирая скорость. Ян задался вопросом, что меняется, а что остается прежним в лицах людей, которые прожили целый век, видели все печали и радости, прошли через все тяготы ХХ века. Он задался вопросом, что такое одиночество в старости и какие воспоминания греют душу до конца дней. Сравнив фотографии, он смог увидеть сходства и различия во внешности и физиогномике. И пришел к выводу, что даже в 100 лет все равно можно увидеть ту личность и индивидуальность, которая есть на первом фото. И никакие морщины и седые волосы этого не скроют. Редакцию AdMe.ru эти кадры пробрали до глубины души. Почувствуйте и вы силу времени, которая неминуемо нас меняет.

Власта Чижкова 23 года и 101 год

На левой фотографии Власта только закончила высшую школу для девушек. Позже она работала поваром в аэропорту. Сейчас живет в деревне, где по соседству все ее родственники. Власта очень интересуется политической ситуацией в мире. Как она сама выражается, у нее амбивалентные отношения с семьей. Самые близкие навещают ее изредка, а вот дальние родственники приходят регулярно. У Власты удивительные воспоминания! Она была в грузовике, который сбил сына Рейнхарда Гейдриха, приютила русских солдат в доме после освобождения, ее единственного сына арестовали в 1948 году, а еще она читала стихи собственного сочинения новобрачным на церемониях бракосочетания. Больше всего на свете Власте бы хотелось, чтобы ее семья была вместе.

Мари Бурешова 23 года и 101 год

Трудно поверить, что девушка в свадебном платье, изображенная на левой фотографии, работала мясником. Сейчас она живет в своем доме в Злине. Ее дочь, зять и внучка приходят в гости каждый день. И разговоры с ними — ее самое любимое занятие. Самое яркое воспоминание Мари за жизнь — национализация собственной компании. Ей бы очень хотелось, чтобы вся семья собиралась вместе почаще.

Прокоп Вейделек 22 года и 101 год

Первая фотография сделана во время присяги. Прокоп работал инженером-металлургом, а сейчас живет на ферме, которую построила специально для него дочь. Рядом с ним все близкие: дочь, зять и внук. Хобби Прокопа — резка циркулярной пилой. Он признается, что самое любимое его воспоминание из молодости — вкус теплого козьего молока. Прокоп желает всем здоровья и хорошего настроения.

Анна Похобрадская Около 30 лет и 100 лет

Анна работала на ферме, а сейчас живет в доме для пенсионеров. Ее самые яркие воспоминания — о том времени, когда она была молода и могла сама за собой ухаживать. Каждые выходные дочь приходит ее проведать, но Анна все равно чувствует себя одинокой. Она любит спать и говорит, что хочет однажды уснуть и не проснуться.

Антонин Бальдрман 17 лет и 101 год

В 17 лет Антонин уже был опытным слесарем, а позже работал клерком. Сейчас он живет в доме для пенсионеров в Бланско. Он регулярно читает газеты и ценит, что дочь его навещает 2 раза в неделю. Самое важное воспоминание Антонина — дружный коллектив на работе. Он желает всем мира.

Анна Вашинова 22 года и 102 года

Фотография слева сделана сразу после свадьбы Анны. Она работала на ферме, а сейчас живет в доме для пенсионеров в Слоупнице. Больше всего Анна любит читать любовные романы. Она никогда не забудет, как пела русские народные песни в детском хоре, и то, как война отняла у нее мужа. Больше всего на свете она бы хотела встретиться с ним после смерти.

Антонин Ковар 25 лет и 102 года

Антонин — творческий человек. Он был руководителем музыкальной группы, оператором кинопроектора и водителем. Сейчас он живет в чешском городе Усти-над-Лабем. Он до сих пор очень любит музыку, а еще читать газеты и общаться с дочерью, которая приходит к нему каждый день. Больше всего в своей жизни он ценит моменты, когда мог играть в группе, и дни, проведенные с его женой. Антонину очень бы хотелось еще раз сыграть на кларнете.

Мари Фейфарова 101 год

Мари работала спортивным инструктором на стадионе, а ее муж был известным кардиологом. Они жили на вилле в роскошном жилом квартале Праги. В этом доме Мари прожила до 101 года, а потом решила уйти. Она сожгла все материальные воспоминания о своей жизни — письма, дневники и фотографии — и с одним халатом и зубной щеткой постучалась в дом для пенсионеров. Она оставила виллу с мебелью, книгами, одеждой и всем остальным ее друзьям, которые, в свою очередь, должны были ухаживать за нею в доме престарелых. Они пришли только один раз, принесли ей пирог и больше никогда не появлялись. Мари любит читать английскую и французскую литературу и переводить названия вещей на другие языки. Ее любимые воспоминания — о путешествиях с мужем в другие страны: маленькие тропинки в садах Японии, суетный Гонконг, плохой обед в трущобах Африки и величественный прием испанской королевской семьи. После всей этой удивительной жизни Мари пришла к выводу: «Если вы что-то отдаете, не нужно ждать ничего взамен. А если что-то получаете, не будьте уверены, что это останется с вами до самой смерти».

А какие эмоции вызвал этот фотопроект у вас? Радость или печаль? А может, что-то свое, совсем другое? Поделитесь с нами в комментариях.