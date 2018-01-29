Фотограф переснял сексистские рекламные плакаты 50-х, чтобы показать, как изменилась жизнь

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Однажды 31-летний фотограф Илай Резкалла (Eli Rezkallah) из Ливана сидел со своими родственниками за рождественским столом и услышал, как его дяди обсуждают, что женщины должны лучше выполнять свои женские обязанности — готовить и делать уборку. Это вдохновило Илая переснять старую рекламу 1940-х, 1950-х и 1960-х годов, где он поменял местами женщин и мужчин. «Я знаю, что не все мужчины такие, как мои дяди, но я был удивлен, что такие взгляды до сих пор существуют. Поэтому я сделал проект, в котором они вкушают собственный сексистский яд».

AdMe.ru показывает фотографии из серии «Параллельный мир», которые ярко демонстрируют изменения, произошедшие с человечеством за последние полвека. Надеемся, что они станут последней каплей, которая поможет фразе «Место женщины на кухне» окончательно кануть в прошлое.

Галстуки Van Heusen

«Покажи ей, что это мужской мир».

Кофе Chase and Sanborn, 1950-е

«Если твой муж однажды выяснит, что ты не проверяешь свежесть кофе перед покупкой...»

Пиво Schlitz

«Не волнуйся, дорогая, ты не сожгла пиво».

Сеть ресторанов быстрого питания Hardee’s

«Женщины не покидают кухню!»

Брюки Mr. Leggs, 1962

«Хорошо иметь дома девушку».

Колготки от Chemstrand Nylon, 1940-е

Моющее средство Lux, 1956

«Выходи из кухни раньше!»

Пылесосы Hoover, 1950-е

«В рождественское утро она будет счастливее с Hoover».

Кетчуп от Alcoa Aluminium, 1950-е

«Ты имеешь в виду, что даже женщина может открыть его?»

Илай Резкалла начал работать в 16 лет как стилист модных съемок, а затем как креативный директор показов мод. Сейчас он занимается коммерческой фотографией и руководит журналом Plastik Magazine.