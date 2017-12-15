Фотограф объехал полмира, чтобы запечатлеть животных, которые вот-вот исчезнут с лица Земли

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В книге «Опасность исчезновения» (Endangered) известный фотограф Тим Флак (Tim Flach) делится результатами необычного многолетнего проекта по изучению жизни животных, находящихся на грани вымирания. Автор объездил мир — от саванны до полярных морей — и поделился с нами суровыми проблемами, с которыми сталкиваются животные и природа. Мы в AdMe.ru не смогли обойти стороной этот проект. Хочется, чтобы каждый из читателей познакомился хотя бы с частью животных, которых мы рискуем не увидеть уже в ближайшее десятилетие.

Белобрюхий панголин White Bellied Pangolin

Это экзотическое животное обитает во влажных тропических лесах, саваннах от Сенегала до западной Кении и на юг до Замбии. С 2008 года белобрюхий панголин находится под угрозой вымирания, а в 2014-м уже отнесен к уязвимым видам. Это значит, что, если не предпринять специальные меры по его защите в ближайшие 10–20 лет, его численность снизится на 30–50 %.

Кошачий лемур Ring Tailed Lemurs

Кошачьи лемуры в основном встречаются на сухих открытых пространствах и в лесах на юге острова Мадагаскар. Международный союз охраны природы определяет этот вид как находящийся под угрозой исчезновения из-за значительного сокращения популяции — общая численность лемуров сократилась до 2 000–2 400 особей. К основным угрозам относятся уничтожение жизненного пространства и охота.

Носач Proboscis Monkey

Носач обитает только на острове Борнео и может быть найден во всех 3 странах, которые делят остров, — Индонезии, Брунее и Малайзии. Живет в прибрежных районах и вдоль рек. Этот вид обезьян оценивается как находящийся под угрозой исчезновения. За последние 36–40 лет их общая численность сократилась более чем на 50 %. Основными причинами являются продолжающаяся утрата мест обитания из-за лесозаготовок и охота, так как его мясо ценится как деликатес, а также используется в традиционной китайской медицине. В настоящий момент находится под охраной в заповедниках и национальных парках.

Золотая обезьяна Golden Snub Nosed Monkey

Обитают в Южном и Центральном Китае. Проживают в горной местности на высоте от 1,5–3 тыс. метров, за что получили прозвище «снежные обезьяны». Весьма редки, вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. Основная угроза — потеря среды обитания. Лишайники являются основным продуктом питания этого вида, а они в основном растут на погибших деревьях. К сожалению, мертвые деревья утилизируются, что влияет на доступность пищи. Этот вид сейчас находятся под охраной, крупнейшие популяции находятся в национальном заповеднике «Волун» (Китай).

Красная панда Red Panda

Этот вид включен в списки Международной Красной книги, так как относится к вымирающим — на Земле осталось не более 2 500 особей. К примеру, за последние 50 лет популяция красных панд в районе Гималайских гор уменьшилась на 40 %. Плотность проживания зверьков в природе очень невысока, к тому же места обитания красной панды легко разрушаются из-за постоянной вырубки. Браконьерство на территории Индии и юго-западе Китая тоже играет свою роль в стремительном уменьшении численности вида.

Королевская цапля Shoebill

Обитает в тропических болотах Центральной и Восточной Африки, где водится рыба протоптер — ее основной корм. Похожий на деревянный башмак клюв делает королевскую цаплю искусным мастером рыбной ловли. Однако этот же клюв мешает птице добывать какую-нибудь другую пищу, и, если с привычными кормами приходится туго, ей грозит голодная смерть. Это достаточно редкие птицы, их численность составляет 10–15 тыс. Этот вид относят к уязвимым, основными угрозами для него являются разрушение среды обитания, охота, кроме того, люди разоряют их гнезда.

Пятнистый тамарин Pied Tamarin

Пятнистый тамарин обитает в запретной зоне в тропических лесах Амазонки в Бразилии, а также к северу от городских границ Манауса, столицы штата Амазонас в Бразилии. Из-за разрушения его естественной среды обитания вид находится под угрозой вымирания. Также на численности пятнистого тамарина отрицательно сказывается конкуренция с красноватым тамарином, который постепенно вытесняет его из районов проживания.

Бурый стервятник Hooded Vulture

Место обитания — Центральная и Южная Африка. Населяет саванны и леса. Гнездится на деревьях, часто в населенных пунктах. Питается падалью, отбросами, насекомыми. Число этих птиц стремительно уменьшается, и сейчас они имеют статус «критически находящийся под угрозой исчезновения». Основные опасности — отравление, охота, потеря и деградация среды обитания.

Пиренейская рысь Iberian Lynx

Водится пиренейская рысь на юго-западе Испании (большая часть — в национальном парке «Кото де Доньяна»), сейчас место ее нахождения ограничено гористой местностью. Пиренейская рысь — один из самых редких видов млекопитающих. По оценке на 2005 год, ее численность насчитывает лишь 100 особей. Еще в начале ХХ века их насчитывалось около 100 тыс., а уже к 1960-м годам — 3 000, к 2000-м годам — всего 400. Ее включили в список животных, подвергающихся угрозе исчезновения. Основная угроза для этих хищных млекопитающих исходит от человека, который охотится на пиренейскую рысь ради ценного меха.

Бабочка монарх Monarch Butterflies

Обитает в Северной Америке. Ежегодно мигрируют из северных и центральных Соединенных Штатов и Южной Канады во Флориду и Мексику. Там бабочки зимуют в горных лесах, где менее суровый климат дает им больше шансов выжить. Вырубка лесов в местах зимовки монарха привела к резкому сокращению его численности. Сейчас бабочка находится под охраной, но угроза ее исчезновения все еще не миновала.

Белый медведь Polar Bear

Обитает в приполярных областях в Северном полушарии Земли. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу. По состоянию на 2015 год Международный союз охраны природы оценивает его примерную численность в 22–31 тыс. особей. В ближайшие 3 поколения (35 лет) ожидается снижение популяции на 30 %. Изменение климата, разработка нефти и газа, медленное размножение, большая смертность молодняка, браконьерство — все это делает белых медведей легкоуязвимыми.

Белуга Beluga Sturgeon

Она встречается в основном в Каспийском, Азовском, Черном морях, откуда заходит в реки для икрометания. Ранее белуга была сравнительно многочисленна, однако со временем ее запасы сильно оскудели. К этому привела полная утрата естественных мест размножения из-за гидростроительства, малая численность потомства, активная рыбная ловля, особенно из-за ее ценной икры. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения и находится под охраной, его ловля запрещена.

Филиппинский орел Phillippines Eagle

Эта вид птиц обитает только в лесах на Филиппинах. Он считается самым крупным из сохранившихся орлов в мире по длине и поверхности крыла, считается филиппинской национальной птицей. Сейчас филиппинский орел находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов в среде его обитания. Убийство филиппинского орла наказуемо в соответствии с филиппинским законом 12 годами тюрьмы и большими штрафами.

Сайгак Saiga

Сейчас места обитания сайгака сократились, и встретить его можно только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, в некоторых областях Туркмении, России и Монголии. С 2002 года Международным союзом охраны природы это животное было причислено к категории «находящийся в критическом состоянии». Сокращение численности сайгака связанно с непрекращающимся браконьерством и инфекционными заболеваниями. Обледенение степей, которое препятствует добыче пищи, также влияет на гибель животных.

Посчастливилось ли вам видеть этих животных вживую? Поделитесь своими мыслями, которые возникли у вас после просмотра этих фотографий.