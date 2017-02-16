Фотограф объехал 84 страны, чтобы показать лица людей со всех уголков мира

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Поймать и запечатлеть красоту и разнообразие нашего мира стало настоящей миссией для путешественника и фотографа Александра Химушина (Alexander Khimushin). За 2 года он объехал 84 страны, отснял еще больше народов и создал проект «Мир в лицах» (World In Faces).

AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как выглядят люди из самых отдаленных уголков планеты.