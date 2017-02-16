Фотограф объехал 84 страны, чтобы показать лица людей со всех уголков мира
Поймать и запечатлеть красоту и разнообразие нашего мира стало настоящей миссией для путешественника и фотографа Александра Химушина (Alexander Khimushin). За 2 года он объехал 84 страны, отснял еще больше народов и создал проект «Мир в лицах» (World In Faces).
AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как выглядят люди из самых отдаленных уголков планеты.
Девочка из общины Иксил (Майя)
район Треугольник Иксил, Гватемала
Женщина из племени Каро
Корчо, Эфиопия
Мужчина из племени Боди
Омо Вареда, Эфиопия
Самоанец
о. Савайи, Самоа
Женщина из народа Ладакхи
г. Ламейуру, Гималаи, Индия
Мужчина из племени Боди
Хана Мурси, Эфиопия
Девушка из народа Орочон
г. Алихэ, Внутренняя Монголия, Китай
Молодой монах
Монастырь Дискит, Ладакх, Индия
Мужчина из народа Киче (Майя)
г. Чичикастенанго, Гватемала
Девочка из народа Вахан
Ваханская долина, Афганистан
Раджастханец
г. Джайсалмер, штат Раджастхан, Индия
Мужчина из народа Тува
Монгольский Алтай, Монголия
Девушка из народа Какчикели (Майя)
г. Солола, Гватемала
Мужчина из народа Сахарави
г. Дахла, Западная Сахара
Девочка из народа Вахан
Ваханская долина, Афганистан
Японка
г. Нара, Япония
Русская (староверка)
с. Тарбагатай, Бурятия, Россия
Мавританка
г. Нуадибу, Мавритания
Мальчик из народа Тофалар
горы Саяны, Восточная Сибирь, Россия
Девушка из племени Тсемай
Ки Афар, Эфиопия
Джибутийка
г. Джибути, Джибути
Кубинец
г. Гавана, Куба
Фотограф Александр Химушин в Эфиопии