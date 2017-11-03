Фотограф, который снимает любовь такой, как она есть

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Фотограф Кэт Ирлин (Kat Irlin) родилась в Санкт-Петербурге, а выросла в Америке. Она 15 лет проработала в сфере HR, пока ее жизнь не перевернула неожиданная популярность ее инстаграма kate_in_nyc. Сегодня Кэт — востребованный фотограф, ее работы печатали в US Vogue, Numero Russia и Harper’s Bazaar.

Кэт мастерски ловит эмоции людей, раскрывает их души и показывает самые искренние моменты в их отношениях. AdMe.ru собрал для вас трогательные снимки влюбленных, от которых становится тепло на душе.