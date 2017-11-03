Фотограф, который снимает любовь такой, как она есть

Фотограф Кэт Ирлин (Kat Irlin) родилась в Санкт-Петербурге, а выросла в Америке. Она 15 лет проработала в сфере HR, пока ее жизнь не перевернула неожиданная популярность ее инстаграма kate_in_nyc. Сегодня Кэт — востребованный фотограф, ее работы печатали в US Vogue, Numero Russia и Harper’s Bazaar.

Кэт мастерски ловит эмоции людей, раскрывает их души и показывает самые искренние моменты в их отношениях. AdMe.ru собрал для вас трогательные снимки влюбленных, от которых становится тепло на душе.

Фото на превью kat_in_nyc / instagram, kat_in_nyc / instagram

26 На склад!
1 Комментарии
  • 3 ноября 2017
  • 1
  • 7875

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!