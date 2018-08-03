Фотограф из Аризоны — мама 11 детей. И она вкладывает любовь к ним в каждый снимок
Когда рождается малыш, любой матери хочется оставить в памяти каждый его шаг, задокументировать все важные моменты: как он растет и познает окружающий мир. Многодетная мать из Аризоны Лиза Холлоуэй (Lisa Holloway) подошла к решению этой задачи так тщательно, что стала профессиональным семейным фотографом, попасть к которому на фотосессию сегодня уже не так-то просто. А первыми моделями Лизы были ее собственные дети: 7 сыновей и 4 дочери.
AdMe.ru познакомит вас с лучшими идеями Лизы Холлоуэй, которые превращают детские фото в настоящий шедевр.
Семейный портрет
Мадонна (Лиза в ожидании 11-го ребенка)
7 сыночков...
...и красавицы-дочки
Для удачной фотографии не нужна фотостудия
Важна лишь модель
Лучше любого фото с игрушкой — фото со зверюшкой
Или с птичкой
Главное — поймать подходящее для пейзажа настроение
Или пейзаж, соответствующий настроению
Минимум реквизита лишь подчеркивает таланты модели
Искренний восторг — залог успешного фото
Правильно подобранный наряд решает все
Секрет удачного фото — взаимный интерес моделей
Сказочное фото — это несложно
Но модель должна немного подыграть
Семья Холлоуэй живет в Аризоне, вдали от больших городов, и главным антуражем для съемок Лизы служит природа. Минимум реквизита, максимум фантазии и большая любовь к своим моделям — вот секрет успеха детских фотографий от Лизы Холлоуэй.
Какие идеи Лизы вы считаете подходящими для своего домашнего фотоальбома?
Фото на превью LJHollowayphotography.com