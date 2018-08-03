Фотограф из Аризоны — мама 11 детей. И она вкладывает любовь к ним в каждый снимок

Когда рождается малыш, любой матери хочется оставить в памяти каждый его шаг, задокументировать все важные моменты: как он растет и познает окружающий мир. Многодетная мать из Аризоны Лиза Холлоуэй (Lisa Holloway) подошла к решению этой задачи так тщательно, что стала профессиональным семейным фотографом, попасть к которому на фотосессию сегодня уже не так-то просто. А первыми моделями Лизы были ее собственные дети: 7 сыновей и 4 дочери.

AdMe.ru познакомит вас с лучшими идеями Лизы Холлоуэй, которые превращают детские фото в настоящий шедевр.

Семейный портрет

Мадонна (Лиза в ожидании 11-го ребенка)

7 сыночков...

...и красавицы-дочки

Для удачной фотографии не нужна фотостудия

Важна лишь модель

Лучше любого фото с игрушкой — фото со зверюшкой

Или с птичкой

Главное — поймать подходящее для пейзажа настроение

Или пейзаж, соответствующий настроению

Минимум реквизита лишь подчеркивает таланты модели

Искренний восторг — залог успешного фото

Правильно подобранный наряд решает все

Секрет удачного фото — взаимный интерес моделей

Сказочное фото — это несложно

Но модель должна немного подыграть

Семья Холлоуэй живет в Аризоне, вдали от больших городов, и главным антуражем для съемок Лизы служит природа. Минимум реквизита, максимум фантазии и большая любовь к своим моделям — вот секрет успеха детских фотографий от Лизы Холлоуэй.

Какие идеи Лизы вы считаете подходящими для своего домашнего фотоальбома?

Фото на превью LJHollowayphotography.com

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9 Комментарии
  • 3 августа 2018
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  • 7076

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