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Когда рождается малыш, любой матери хочется оставить в памяти каждый его шаг, задокументировать все важные моменты: как он растет и познает окружающий мир. Многодетная мать из Аризоны Лиза Холлоуэй (Lisa Holloway) подошла к решению этой задачи так тщательно, что стала профессиональным семейным фотографом, попасть к которому на фотосессию сегодня уже не так-то просто. А первыми моделями Лизы были ее собственные дети: 7 сыновей и 4 дочери.