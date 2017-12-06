Фотограф исследует в своих снимках природную красоту, и его фото расширят ваше представление о прекрасном
Фотограф Михаил Шестаков родился в Архангельске, но уже несколько лет творит в северной столице России — Санкт-Петербурге. В своем творчестве он изучает понятие красоты: фотограф уверен, она заключена в каждом из нас и не может не вдохновлять, если приглядеться и заметить ее в ежедневной суете.
В 2016 году Михаил стал обладателем Гран-при престижного конкурса «Monochrome Awards» в номинации «Открытие года».
AdMe.ru искренне восхищается работами фотографа и спешит познакомить вас с его представлением о красоте.
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Фото на превью Михаил Шестаков, Михаил Шестаков