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Фотограф Витольд Земек (Witold Ziomek) начал путешествовать совсем недавно — в 2017 году. Его верный спутник — фотокамера, и с ее помощью он сделал не один снимок, при взгляде на который хочется все бросить и отправиться исследовать нашу невероятную планету.

Витольд побывал в разных странах Европы и Азии, несколько раз путешествовал по Исландии и не планирует останавливаться. Сейчас его работы можно посмотреть не только в инстаграме, но и в фотосообществе National Geographic. По большей части это завораживающие пейзажи, глядя на которые невольно ловишь себя на мысли: «Неужели это все реальность, а не кадры из фильма?»

Мы в AdMe.ru восхищены умением Витольда передать красоту нашей планеты в снимках и предлагаем вам на минуту отвлечься от дел и взглянуть на мир вокруг нас.