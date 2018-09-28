Фотограф год путешествовал по миру и снимал все вокруг. Если вы соскучились по хорошим фото — этот пост для вас

Фотограф Витольд Земек (Witold Ziomek) начал путешествовать совсем недавно — в 2017 году. Его верный спутник — фотокамера, и с ее помощью он сделал не один снимок, при взгляде на который хочется все бросить и отправиться исследовать нашу невероятную планету.

Витольд побывал в разных странах Европы и Азии, несколько раз путешествовал по Исландии и не планирует останавливаться. Сейчас его работы можно посмотреть не только в инстаграме, но и в фотосообществе National Geographic. По большей части это завораживающие пейзажи, глядя на которые невольно ловишь себя на мысли: «Неужели это все реальность, а не кадры из фильма?»

Мы в AdMe.ru восхищены умением Витольда передать красоту нашей планеты в снимках и предлагаем вам на минуту отвлечься от дел и взглянуть на мир вокруг нас.

Паган, Мьянма

Мьянма

Озеро Инле, Мьянма

Грузия

Мендзылесе, Польша

Альпе-ди-Сьюзи, Италия

Таиланд

Озеро Карецца, Италия

Исландия

Замок Нойшванштайн, Германия

Ледник Ватнайёкюдль, Исландия

Горный хребет Кедлингарфьёдль, Исландия

Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун, Исландия

Мьянма

Исландия

Больше стран и фотографий вы можете увидеть в инстаграме путешественника. Хотели бы повторить его маршрут?

Фото на превью witold_ziomek / Instagram

22 На склад!
2 Комментарии
  • 28 сентября 2018
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