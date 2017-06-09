Фотограф делает самые милые фото белочек, потому что подружился с ними

48-летний Герт Вегген (Geert Weggen), плотник по профессии и фотограф по призванию, снимает белочек вот уже несколько лет. Он живет в деревушке в Швейцарии на окраине леса, и зверьки запросто заглядывают к нему в гости. Фотограф оставляет им орешки и интересные предметы, придумывая необычные сюжеты для съемок. Белки привыкли к Герту, а некоторые даже поселились у него на крыше.

AdMe.ru нравятся творческий подход и доброта к зверюшкам, которая сквозит в каждом кадре.

«Я обожаю природу и людей, но перестал путешествовать 10 лет назад».

«Теперь снимаю рядом с домом — лес, горы, зверей...»

«И это мои лучшие путешествия».

Герт впервые заметил белочек у себя на участке пару лет назад.

Он начал оставлять им орешки и семечки.

Несколько зверьков стали заглядывать к нему каждый день.

Для одной белки он даже построил домик на крыше.

А когда у нее родилось трое малышей, то еще один — для подросших бельчат.

«На своих снимках я стремлюсь запечатлеть сны и фантазии».

«Некоторые думают, что я использую фотошоп. Ничего подобного!»

«Просто прячу орешки в разные интересные штуки и терпеливо жду».

«Ловить удачный кадр порой приходится днями...»

«Поэтому я страшно рад, что могу снимать прямо из окна кухни».

«У белочек разный характер — кто-то ест у меня с руки, кто-то дичится».

«Но все они большие проныры — таскают орешки даже с моей кухни».

«Я человек, который во всем стремится видеть волшебство...»

«И живет в сказке, которую сам придумал».

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