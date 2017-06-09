Фотограф делает самые милые фото белочек, потому что подружился с ними
48-летний Герт Вегген (Geert Weggen), плотник по профессии и фотограф по призванию, снимает белочек вот уже несколько лет. Он живет в деревушке в Швейцарии на окраине леса, и зверьки запросто заглядывают к нему в гости. Фотограф оставляет им орешки и интересные предметы, придумывая необычные сюжеты для съемок. Белки привыкли к Герту, а некоторые даже поселились у него на крыше.
AdMe.ru нравятся творческий подход и доброта к зверюшкам, которая сквозит в каждом кадре.
«Я обожаю природу и людей, но перестал путешествовать 10 лет назад».
«Теперь снимаю рядом с домом — лес, горы, зверей...»
«И это мои лучшие путешествия».
Герт впервые заметил белочек у себя на участке пару лет назад.
Он начал оставлять им орешки и семечки.
Несколько зверьков стали заглядывать к нему каждый день.
Для одной белки он даже построил домик на крыше.
А когда у нее родилось трое малышей, то еще один — для подросших бельчат.
«На своих снимках я стремлюсь запечатлеть сны и фантазии».
«Некоторые думают, что я использую фотошоп. Ничего подобного!»
«Просто прячу орешки в разные интересные штуки и терпеливо жду».
«Ловить удачный кадр порой приходится днями...»
«Поэтому я страшно рад, что могу снимать прямо из окна кухни».
«У белочек разный характер — кто-то ест у меня с руки, кто-то дичится».
«Но все они большие проныры — таскают орешки даже с моей кухни».
«Я человек, который во всем стремится видеть волшебство...»
«И живет в сказке, которую сам придумал».