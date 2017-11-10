Фотограф 2 года делает бесподобные снимки Китая, но мы никак не ожидали увидеть эту страну такой
Рита Ахундова живет в Гуанчжоу и ведет невероятный аккаунт в Instagram. Приехав в Китай по работе, девушка нашла то, что ее вдохновляет и помогает создавать прекрасные снимки. Но самое интересное, что Рита последние 3 года делает фотографии только на iPhone при помощи штатива и пульта.
Мы в AdMe.ru решили рассказать о творческой девушке и показать вам ее снимки, от которых действительно захватывает дух. Такого Китая вы в самом деле еще не видели.
Со временем Риту заметили местные фотографы и блогеры. И теперь иногда они вместе создают волшебные снимки
Рита объединила фотографии в проект, который назвала «Другой Китай». Он рассказывает о футуристических местах, таинственных ландшафтах и взаимодействии человека с ними.
Какие снимки вам понравились больше всего? Расскажите нам в комментариях!
Фото на превью _moonmilk / instagram