Фотограф 2 года делает бесподобные снимки Китая, но мы никак не ожидали увидеть эту страну такой

Рита Ахундова живет в Гуанчжоу и ведет невероятный аккаунт в Instagram. Приехав в Китай по работе, девушка нашла то, что ее вдохновляет и помогает создавать прекрасные снимки. Но самое интересное, что Рита последние 3 года делает фотографии только на iPhone при помощи штатива и пульта.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о творческой девушке и показать вам ее снимки, от которых действительно захватывает дух. Такого Китая вы в самом деле еще не видели.

Со временем Риту заметили местные фотографы и блогеры. И теперь иногда они вместе создают волшебные снимки

Рита объединила фотографии в проект, который назвала «Другой Китай». Он рассказывает о футуристических местах, таинственных ландшафтах и взаимодействии человека с ними.

Какие снимки вам понравились больше всего? Расскажите нам в комментариях!

Фото на превью _moonmilk / instagram

31 На склад!
7 Комментарии
  • 10 ноября 2017
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  • 9712

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