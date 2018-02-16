Фотограф показала, что красивые снимки можно сделать где угодно, а интернет подхватил идею
Мы привыкли считать, что хорошая фотография начинается с красивого места с подходящим светом, будь то студия или съемки на природе. А фотограф Дженна Мартин бросила себе вызов и отправилась делать снимки в строительный магазин. Так появился флешмоб «уродливое место», суть которого — сделать качественное фото там, где это ожидается меньше всего.
Мы в AdMe.ru считаем, что Дженне удалось доказать, что даже самое «уродливое» место не может быть помехой мастерству фотографа. И вслед за ней это доказал не один фотограф, настолько удачной оказалась эта идея.
Дженна и ее модель делали снимки в магазине строительных материалов и товаров для дома Lowe’s. С собой у фотографа была только камера и никакого дополнительного оборудования. Работники немного удивились нарядной посетительнице, но против фото совсем не возражали.
Посмотрите, как девушкам удалось обыграть разные места.
Отдел с люстрами
Среди стеллажей
Отдел с растениями
Как говорит сама Дженна, эксперимент задумывался как способ улучшить ее навыки не только в съемке, но и в обработке фото. Обычно ей нравятся светлые и яркие снимки, поэтому работать с тусклым освещением было действительно непросто.
Эксперимент с «уродливым местом» вышел таким удачным, что об этом скоро заговорили в сети и к нему решили присоединиться другие фотографы. Как сказала одна из них, Келси Мэггэрт: «Тебе не обязательно должно нравиться место, чтобы понравились фотографии».
Места для съемок выбираются самые обычные и неприметные. Убедитесь сами.
Елочный базар
Бензоколонка
Магазин одежды
Супермаркет
Товары для дома (отдел с искусственными цветами)
Заброшенная часть парка
Цветочный магазин
Кажется, такие фотографии выглядят ничуть не хуже постановочных студийных снимков. Или, может, не стоит доставать камеру у полок с молоком? Поделитесь впечатлением от эксперимента, вдруг и у вас получалось сделать отличное фото в самом неприметном месте.
Фото на превью clayd67/Twitter