Феминистки из Астрахани показали, что такое настоящая женщина, и мужской ответ не заставил себя ждать

86 4

54

21.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Недавний провокационный фотопроект астраханского издания Dvor.media — одно из самых заметных событий марта. Призыв называть женщин женщинами, а не телками, взорвал сеть и породил тысячи комментариев — согласных и несогласных. Сами авторы пишут, что их проект показывает, что за 100 лет борьбы за права женщин стереотипы никуда не делись.

AdMe.ru восхищен прямолинейностью и смелостью авторов фотографий. Мы хотим показать их вам и рассказать о том, как отреагировали на эти снимки мужчины.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фотографии вызвали бурную реакцию у мужчин, которые писали о том, что и их права часто ущемляются и они не хотят чувствовать себя «полкоприбивателями» и «сумкопокупателями». Результатом стал флешмоб на сайте Pikabu, набравший тысячи лайков и комментариев.

8.

9.

10.

11.

Задели ли вас за живое эти фотографии? Причисляете ли вы себя к какому-либо общественному движению, например к феминизму или маскулизму (движение за равноправие мужчин)?