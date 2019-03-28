Феминистки из Астрахани показали, что такое настоящая женщина, и мужской ответ не заставил себя ждать
Недавний провокационный фотопроект астраханского издания Dvor.media — одно из самых заметных событий марта. Призыв называть женщин женщинами, а не телками, взорвал сеть и породил тысячи комментариев — согласных и несогласных. Сами авторы пишут, что их проект показывает, что за 100 лет борьбы за права женщин стереотипы никуда не делись.
AdMe.ru восхищен прямолинейностью и смелостью авторов фотографий. Мы хотим показать их вам и рассказать о том, как отреагировали на эти снимки мужчины.
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Фотографии вызвали бурную реакцию у мужчин, которые писали о том, что и их права часто ущемляются и они не хотят чувствовать себя «полкоприбивателями» и «сумкопокупателями». Результатом стал флешмоб на сайте Pikabu, набравший тысячи лайков и комментариев.
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Задели ли вас за живое эти фотографии? Причисляете ли вы себя к какому-либо общественному движению, например к феминизму или маскулизму (движение за равноправие мужчин)?
Фото на превью Dvor.media