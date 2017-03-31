Эту сногсшибательную красотку зовут Жаклин. И она бабушка двух внучек

Любуясь фотографиями эффектных дам на просторах инстаграма, мы восхищаемся их красотой, точеной фигурой и безупречным стилем. Но совсем не задумываемся о возрасте этих див, свято веря в то, что им просто не может быть больше 30. Эта мысль приходит в голову и при виде фотоснимков 47-летней жительницы Италии Жаклин.

Мы в AdMe.ru заворожены ее фотоснимками и спешим поделиться ими с вами.

Сегодня жизнь Жаклин вполне можно назвать счастливой: она успешный блогер, модель дизайнерских вещей и руководитель компании по проведению трендов, знающая 5 языков.

Может показаться, что она была такой всегда, но на самом деле женщина стала придерживаться философии любви к себе только после 30 лет. Теперь главный девиз ее жизни — «Жизнь одна, торопись делать то, что хочется».

Через свои снимки она мотивирует многочисленных подписчиц к самосовершенствованию и пытается донести до девушек, что возраст не помеха красоте, главное — действовать.

Тем более когда рядом есть главные зрители и фанаты, взрослая дочь и две очаровательные внучки. Они гордятся своей супербабушкой, а она называет семью «моя модная банда».

Уже сейчас малышки помогают составлять наряды, которые она затем демонстрирует подписчикам. Наверняка в будущем они будут следовать советам Жаклин и станут достойными продолжателями ее идей.

Фото на превью realfashionist

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