Эту сногсшибательную красотку зовут Жаклин. И она бабушка двух внучек
Любуясь фотографиями эффектных дам на просторах инстаграма, мы восхищаемся их красотой, точеной фигурой и безупречным стилем. Но совсем не задумываемся о возрасте этих див, свято веря в то, что им просто не может быть больше 30. Эта мысль приходит в голову и при виде фотоснимков 47-летней жительницы Италии Жаклин.
Мы в AdMe.ru заворожены ее фотоснимками и спешим поделиться ими с вами.
Сегодня жизнь Жаклин вполне можно назвать счастливой: она успешный блогер, модель дизайнерских вещей и руководитель компании по проведению трендов, знающая 5 языков.
Может показаться, что она была такой всегда, но на самом деле женщина стала придерживаться философии любви к себе только после 30 лет. Теперь главный девиз ее жизни — «Жизнь одна, торопись делать то, что хочется».
Через свои снимки она мотивирует многочисленных подписчиц к самосовершенствованию и пытается донести до девушек, что возраст не помеха красоте, главное — действовать.
Тем более когда рядом есть главные зрители и фанаты, взрослая дочь и две очаровательные внучки. Они гордятся своей супербабушкой, а она называет семью «моя модная банда».
Уже сейчас малышки помогают составлять наряды, которые она затем демонстрирует подписчикам. Наверняка в будущем они будут следовать советам Жаклин и станут достойными продолжателями ее идей.
Фото на превью realfashionist