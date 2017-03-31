Эту сногсшибательную красотку зовут Жаклин. И она бабушка двух внучек

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Любуясь фотографиями эффектных дам на просторах инстаграма, мы восхищаемся их красотой, точеной фигурой и безупречным стилем. Но совсем не задумываемся о возрасте этих див, свято веря в то, что им просто не может быть больше 30. Эта мысль приходит в голову и при виде фотоснимков 47-летней жительницы Италии Жаклин.

Мы в AdMe.ru заворожены ее фотоснимками и спешим поделиться ими с вами.