Этот сайт покажет, насколько круты ваши фото

Этот сайт покажет, насколько круты ваши фото

Вероятно, вы уже слышали о сайтах, способных анализировать изображения и определять возраст и пол запечатленных на них людей?

Российские разработчики решили этим не ограничиваться и создали бесплатный онлайн-сервис Everypixel, который способен за несколько секунд определить степень «крутизны» вашей фотографии.

Теперь каждый желающий сможет узнать, насколько хорош его снимок. Особый алгоритм анализирует загруженные картинки, сравнивает их с тысячами других и оценивает привлекательность по 100-балльной шкале. Также он определяет, что именно находится на фотографии, и описывает человека или предмет при помощи тегов.

Например, в изображении Дарта Вейдера искусственный интеллект распознал защитную маску, черный цвет и даже футуристичность, а в фото Мэрилин Монро увидел не только пол и цвет волос, но и красоту, гламурность и чувственность.

Пользоваться онлайн-сервисом очень просто: нужно всего лишь загрузить туда свою фотографию, и через несколько мгновений сайт выдаст вам все, что о вас думает искусственный интеллект. Разумеется, создатели проекта преследуют не только (и не столько) развлекательные цели.

Как и большинство коллег, они не понаслышке знают, как трудно отыскать в сети по-настоящему интересные стоковые изображения. Поэтому было решено создать инструмент, который смог бы помочь пользователям найти действительно качественные фотографии, не тратя на это много времени.

Фото на превью deathtrips / youtube.com

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