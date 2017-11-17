Этот парень много работает и заслужил отдых у моря. Теперь отрывается на полную катушку

Сегодня знойными пляжными фотографиями с белым песком и бескрайним океаном уже никого не удивишь. Но мы в AdMe.ru нашли один аккаунт в Instagram, который резко выделяется на общем фоне — вероятно, потому, что ведется он от лица... Смерти!

Примечательно, что проект курируют власти Новой Зеландии и вполне с конкретной целью. Какой? Попробуйте догадаться сами, а верный ответ ищите в конце статьи.

В отпуске просто необходимо прогуляться по берегу моря

Полакомиться чем-то холодным

Сделать памятные и милые сердцу кадры

Просто подурачиться

Стать ближе друг к другу

Поплавать на... чем-нибудь

На самом деле цель фотопроекта — напомнить туристам о разумном поведении во время отдыха на водоемах. Ежегодно в Новой Зеландии происходит множество несчастных случаев — и чаще всего из-за употребления алкоголя на пляжах.

Описание к аккаунту звучит довольно зловеще: «Если вы собираетесь глупо вести себя на воде, я жду вас».

Всей редакцией AdMe.ru мы также призываем вас быть благоразумными!

И раз уж даже Мрачный Жнец со своим «рабочим графиком» может позволить себе отпуск, то что говорить про нас! Долой все отговорки и тонну дел — пора на море!

9 На склад!
6 Комментарии
  • 17 ноября 2017
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  • 11274

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