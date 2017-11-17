Этот парень много работает и заслужил отдых у моря. Теперь отрывается на полную катушку

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Сегодня знойными пляжными фотографиями с белым песком и бескрайним океаном уже никого не удивишь. Но мы в AdMe.ru нашли один аккаунт в Instagram, который резко выделяется на общем фоне — вероятно, потому, что ведется он от лица... Смерти!

Примечательно, что проект курируют власти Новой Зеландии и вполне с конкретной целью. Какой? Попробуйте догадаться сами, а верный ответ ищите в конце статьи.