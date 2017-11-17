Этот парень много работает и заслужил отдых у моря. Теперь отрывается на полную катушку
Сегодня знойными пляжными фотографиями с белым песком и бескрайним океаном уже никого не удивишь. Но мы в AdMe.ru нашли один аккаунт в Instagram, который резко выделяется на общем фоне — вероятно, потому, что ведется он от лица... Смерти!
Примечательно, что проект курируют власти Новой Зеландии и вполне с конкретной целью. Какой? Попробуйте догадаться сами, а верный ответ ищите в конце статьи.
В отпуске просто необходимо прогуляться по берегу моря
Полакомиться чем-то холодным
Сделать памятные и милые сердцу кадры
Просто подурачиться
Стать ближе друг к другу
Поплавать на... чем-нибудь
На самом деле цель фотопроекта — напомнить туристам о разумном поведении во время отдыха на водоемах. Ежегодно в Новой Зеландии происходит множество несчастных случаев — и чаще всего из-за употребления алкоголя на пляжах.
Описание к аккаунту звучит довольно зловеще: «Если вы собираетесь глупо вести себя на воде, я жду вас».
Всей редакцией AdMe.ru мы также призываем вас быть благоразумными!
И раз уж даже Мрачный Жнец со своим «рабочим графиком» может позволить себе отпуск, то что говорить про нас! Долой все отговорки и тонну дел — пора на море!