Этот фотограф посетил 20 стран, чтобы показать невероятную красоту рыжих девушек

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Брайан Доулинг (Brian Dowling) — фотограф, который обычно работает с коммерчeскими заказами. Но услышав однажды историю друга о том, как его избивали за рыжие волосы, Брайан взял перерыв в работе на год и создал проект, который покажет истинную красоту рыжеволосых. В течение года ему удалось сделать 130 снимков потрясающей красоты женщин из 20 стран мира для книги под названием «Redhead Beauty».

AdMe.ru остался в настоящем восторге от работ художника — срочно спешим поделиться наиболее полюбившимися кадрами!