Этот фотограф посетил 20 стран, чтобы показать невероятную красоту рыжих девушек

Брайан Доулинг (Brian Dowling) — фотограф, который обычно работает с коммерчeскими заказами. Но услышав однажды историю друга о том, как его избивали за рыжие волосы, Брайан взял перерыв в работе на год и создал проект, который покажет истинную красоту рыжеволосых. В течение года ему удалось сделать 130 снимков потрясающей красоты женщин из 20 стран мира для книги под названием «Redhead Beauty».

AdMe.ru остался в настоящем восторге от работ художника — срочно спешим поделиться наиболее полюбившимися кадрами!

Наташа. Лондон, Великобритания.

Лиза. Вена, Австрия.

Алина. Одесса, Украина.

Элайна. Калифорния, США.

Мария. Москва, Россия.

Кристи. Олд-Килпатрик, Шотландия.

Ким. Гамбург, Германия.

Алина. Киев, Украина.

Алиа. Берлин, Германия.

Маделин. Штат Вашингтон, США.

Джессика. Лондон, Великобритания.

Кармен. Бест, Нидерланды.

Таяна. Апукарана, Бразилия.

Грейс. Малахайд, Ирландия.

Элли. Лондон, Великобритания.

Софи. Стерлинг, Великобритания.

Маша. Санкт-Петербург, Россия.

Тара. Ливерпуль, Великобритания.

Джудит. Бреда, Нидерланды.

Крисси. Штутгарт, Германия.

Руби. Эссекс, Великобритания.

Софи. Калифорния, США.

Шэннон. Сидней, Австралия.

Дарья. Санкт-Петербург, Россия.

Эойф. Лонгфорд, Ирландия.

Алиша. Одесса, Украина.

Исми. Тексел, Нидерланды.

Ванесса из Южной Африки и Бриджит из Сан-Франциско, США.

Лора. Вирджиния, США.

Эйлис. Тиррик, Северная Ирландия.

Источник Brian Dowling
Фото на превью Brian Dowling

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