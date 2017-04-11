Этот фотограф посетил 20 стран, чтобы показать невероятную красоту рыжих девушек
Брайан Доулинг (Brian Dowling) — фотограф, который обычно работает с коммерчeскими заказами. Но услышав однажды историю друга о том, как его избивали за рыжие волосы, Брайан взял перерыв в работе на год и создал проект, который покажет истинную красоту рыжеволосых. В течение года ему удалось сделать 130 снимков потрясающей красоты женщин из 20 стран мира для книги под названием «Redhead Beauty».
AdMe.ru остался в настоящем восторге от работ художника — срочно спешим поделиться наиболее полюбившимися кадрами!
Наташа. Лондон, Великобритания.
Лиза. Вена, Австрия.
Алина. Одесса, Украина.
Элайна. Калифорния, США.
Мария. Москва, Россия.
Кристи. Олд-Килпатрик, Шотландия.
Ким. Гамбург, Германия.
Алина. Киев, Украина.
Алиа. Берлин, Германия.
Маделин. Штат Вашингтон, США.
Джессика. Лондон, Великобритания.
Кармен. Бест, Нидерланды.
Таяна. Апукарана, Бразилия.
Грейс. Малахайд, Ирландия.
Элли. Лондон, Великобритания.
Софи. Стерлинг, Великобритания.
Маша. Санкт-Петербург, Россия.
Тара. Ливерпуль, Великобритания.
Джудит. Бреда, Нидерланды.
Крисси. Штутгарт, Германия.
Руби. Эссекс, Великобритания.
Софи. Калифорния, США.
Шэннон. Сидней, Австралия.
Дарья. Санкт-Петербург, Россия.
Эойф. Лонгфорд, Ирландия.
Алиша. Одесса, Украина.
Исми. Тексел, Нидерланды.
Ванесса из Южной Африки и Бриджит из Сан-Франциско, США.
Лора. Вирджиния, США.
Эйлис. Тиррик, Северная Ирландия.
Источник Brian Dowling
Фото на превью Brian Dowling