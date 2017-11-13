Этому фотографу понадобился лишь один цвет, чтобы заворожить мир своими фотографиями, — красный

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Фотографии Екатерины Мищенковой (katia_mi) не изобилуют цветом, но это не мешает им зачаровывать своих зрителей. AdMe.ru собрал лучшие работы фотохудожницы.

Екатерина Мищенкова — художник, который говорит на языке фотографии. Ее работы отражают ее внутренний мир, а не окружающую действительность.

Образы для будущих фотографий рождаются неожиданно, и Екатерина бросает все дела, чтобы воплотить свой замысел.

Для нее красота может быть и пугающей, и странной. Черно-белая гамма напоминает художнице тело, а алый цвет — цвет крови.

Главный вдохновитель фотографа — природа. Екатерина называет ее гением, который невозможно превзойти, ведь и раковина в разрезе, и облака, и молекулы под микроскопом — это «божественный импрессионизм и балет в одном флаконе».

В детстве первым словом Екатерины было не «мама», не «папа», а «красиво». А впервые взяться за фотоаппарат ее вдохновили танцующие в свете фонарей снежинки.

Екатерина не всегда пользуется профессиональным фотоаппаратом, иногда она снимает просто на айфон.

Иногда цвет в работах Екатерины и вовсе исчезает, но это вовсе не мешает им оставаться все такими же завораживающими.

У аккаунта фотографа в инстаграме 600 тыс. подписчиков, она участвует в международных выставках и ведет еще один аккаунт — цветной.