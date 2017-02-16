Эти женщины точно знают, что у настоящей красоты нет ни размера, ни возраста

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Британская модель Чарли Ховард (Charli Howard) лишилась работы после того, как агентство сочло ее «непозволительно толстой». Вместе с блогером Клементиной Дюссо (Clementine Desseaux) в попытке перевернуть стандарты красоты в индустрии моды и за ее пределами она создала проект All Woman Project.

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