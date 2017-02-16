Эти женщины точно знают, что у настоящей красоты нет ни размера, ни возраста
Британская модель Чарли Ховард (Charli Howard) лишилась работы после того, как агентство сочло ее «непозволительно толстой». Вместе с блогером Клементиной Дюссо (Clementine Desseaux) в попытке перевернуть стандарты красоты в индустрии моды и за ее пределами она создала проект All Woman Project.
AdMe.ru подготовил для вас подборку фотографий, которые доказывают, что красота не зависит от размера одежды, возраста или цвета кожи.
Палома Элсессер
Мари Агори
Лин Слейтер
Клементина Дюссо
Куинси Дэвис
Чарли Ховард
Холли Рилингер
Худия Диоп
Искра Лоуренс
«Проект All Women Project продвигает идею того, что все женщины больше похожи друг на друга, чем мы привыкли думать. У всех нас есть физические „недостатки“, но они не делают нас менее красивыми. Вместо того чтобы ретушировать и прятать их, мы должны их принять».
Источник Photos: Heather Hazzan / All Woman Project
Фото на превью Heather Hazzan