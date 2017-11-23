9 человек, которые никак не выглядят на свой возраст

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Хорошие гены, здоровый образ жизни или дорогостоящий уход за собой — неизвестно, в чем секрет, но над этими людьми время не властно. Пока мы боремся с морщинами и закрашиваем седину, они выглядят так, будто вместо утреннего кофе пьют эликсир вечной молодости.

AdMe.ru нашел 11 жителей нашей планеты, для которых возраст — всего лишь цифра.

Чуандо Тан

В это сложно поверить, но Чуандо Тан из Сингапура отметил свое 50-летие. Фотограф из Сингапура не скрывает, что тщательно следит за своим телом: он никогда не ложится спать поздно, ест много зелени и регулярно тренируется в спортзале. Возможно, Чуандо оставил главный секрет при себе, ведь эти нехитрые правила соблюдают многие, а вот выглядеть на 20 лет моложе удается далеко не всем.

Ясмина Росси

Еще одна женщина, от которой невозможно отвести глаз, — 62-летняя модель Yazemeenah Rossi. Свою карьеру француженка начала поздно и до 30 лет была обычной домохозяйкой. Сейчас Ясмина не только востребована в мире шоу-бизнеса, но и является примером для многих женщин, доказывая, что возраст — не помеха выглядеть и чувствовать себя великолепно.

Жаклин

Жаклин — настоящая икона стиля и обладательница безупречной фигуры. Вы поверите, что этой красавице уже 49? Кстати, она не только мама, но и любящая бабушка. Семья очень важна для Жаклин, о чем она постоянно напоминает.

Памела Джейкобс

Улыбчивая девушка на фото — 55-летняя мама взрослого сына. Для поддержания формы Памела использует кокосовое масло для кожи, волос и в пищу, каждый день съедает горсть миндаля, не забывает про пилинг и отшелушивание кожи и часто посещает сауну.

Масако Мизутани

Вечно юная Масако Мизутани — японская домохозяйка и мать двоих детей — стоит на пороге 50-летия. Она активно ведет блог, где рассказывает о своем образе жизни и делится секретами красоты. Всем, кто хочет сохранить молодость, Масако рекомендует выбирать косметику, содержащую витамин Е, не пренебрегать солнцезащитными средствами и ежедневно делать самомассаж лица и тела.

Кроме этого, необходимо следить за питанием: в рацион желательно включить авокадо, оливковое масло, жирную рыбу и орехи. И, конечно, никаких вредных привычек!

Кэнди Ло

Кэнди Ло точно знает, как победить старость. Ее внешность застыла на отметке «немного за 20», хотя на самом деле бывшая актриса и модель прожила уже полвека. Возможно, у Кэнди есть портрет, который стареет вместо нее?

Эллен Эктор

Эллен Эктор из США до 57 лет трудилась в социальной сфере, а затем, решив поменять свою жизнь, начала вести тренировки по фитнесу. Сейчас ей 65 и у нее своя сеть спортивных клубов. Эллен точно не стыдно сфотографироваться в купальнике рядом со своей дочерью.

Эрнестина Шепард

Эта женщина — живой пример того, что начать никогда не поздно. В 57 лет Эрнестина решила заняться спортом. Сейчас она встает в 3 утра и медитирует, после этого — пробежка в 16 км, затем упражнения в спортзале. Забыли сказать: ей 80 лет.

Мелисса

Мелиссе 62 года, и она ведет свой видеоканал под ником melissa55, который пользуется необыкновенной популярностью. Женщина советует реже использовать увлажняющие кремы и не употреблять продукты, содержащие большое количество витамина А.

Эти люди доказали, что возраст — просто цифра в паспорте. Здоровье, молодость, красота — все в наших руках, и не важно, сколько нам лет.