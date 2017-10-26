22 фото о том, что наши бабули и дедули в юности были покруче нас

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы часто относимся к бабушкам и дедушкам снисходительно. Дескать, что с них взять, они думают, что фейсбук — разновидность ноутбука. А ведь мы на их фоне просто желторотые сопляки: во времена их молодости жизнь была куда жестче, а они относились к ней с юмором и шиковали как могли. И плевать они хотели на ваш фейсбук. AdMe.ru делится с вами фото из тех времен, когда наши бабушки и дедушки давали жару.

«Моя бабушка на ферме. Курит сигару, носит брюки и вообще делает что хочет. 1938 год»

«Мой дед мог бы стать героем мема, если бы интернет возник в 1952-м»

«Мой дедушка (слева) и его друзья с какими-то красотками, 1940-е»

«Моя бабушка с напарницей во времена Второй мировой»

«Просто дедуля моего друга, Калифорния, 1940-е»

«Мои бабушка и дедушка в 1945-м. Они были женаты 45 лет и соединились на небесах в июне 2012-го»

«Мой дедушка и машина, которую он угнал у нацистов»

«Не шутите с моей бабушкой, поселенкой из Северной Дакоты!»

«Дед надел кожаную куртку с короткими шортами и не парился, 1950-е»

«Бабушка и дедушка со своим мотоциклом в 1950-е»

«Бабушка и дедушка моего друга собрались на костюмированную вечеринку, 1954 год»

«Мой прадед (в центре) со своей бандой, Аргентина, конец XIX века»

«Моя сорвиголова-бабушка в ранние 1940-е»

«Моя бабуля работала диспетчером. Сейчас ей почти 100 лет»

«Мой дедушка с маленькой мамой. К заезду готовы, 1971 год»

«Дед в адвокатской школе, 1950-е годы»

«Моя бабушка работала сварщицей во Вторую мировую»

«Мой крутой дедушка после того, как задержал бандита»

«Нашел фото из 1930-х: мои бабушка и дедушка неплохо тогда смотрелись»

«Дедушка с приметами времени: заткнутой за ремень книгой и пачкой сигарет в рукаве»

«Тони Данца, Сильвестр и Фрэнк Сталлоне и мой прадедушка (справа) после занятий в спортзале, 1979 год»