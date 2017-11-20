20 конкурсов красоты прошлого века, в которых нужно было очень постараться ради победы

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Сегодня, чтобы выиграть в конкурсе красоты, нужно выбрать платье и купальник, ухаживать за лицом, волосами. Раньше все было не так просто. Помимо обычных конкурсов, на которых выбирали главную красотку города или страны, проводили соревнования на самые красивые ножки, глаза, самую ровную осанку. Методы оценки на таких конкурсах точно вас удивят, а AdMe.ru подобрал интересные фото к каждому из них.

1. Мисс пляж (1922)

Именно так выглядели модные купальники в прошлом веке. На фото — конкурс купальных костюмов, который проходил 17 июня 1922 года, который выиграла Анна Нибель.

2. Конкурс красоты среди работавших во время войны женщин (1942)

Конкурс проходил в Канаде. Принять в нем участие могла любая женщина, которая работала в условиях войны.

3. Мисс идеальная осанка (1956)

В этом конкурсе оценивалась не внешность конкурсанток, а... их рентгеновские снимки! Модели Марианна Баба, Луис Конвей и Рут Свенсен стоят возле своих рентгеновских фото, которые принесли им призовые места.

4. Мисс прекрасные глаза (1930)

Чтобы ничего не отвлекало судей от главной задачи — оценки красоты глаз, конкурсантки надевали такие маски. Никаких оценочных суждений в целом по поводу лица участниц благодаря этому не было.

5. Королева кухни (1964)

На фото — Глория Принс. Она завоевала титул «мисс кухня» в Нью-Йорке, награждение проходило в Доме хорошего вкуса.

6. Королева пончиков (1957)

Этот конкурс пользовался большой популярностью среди жителей Нью-Йорка. И неудивительно, эта сладость и сегодня очень распространена в Америке. Каждый год победительница фотографировалась не только с короной и кубком, но и с пончиками.

7. Королева сосисок (1955)

Конкурс проходил в рамках национальной недели хот-догов и был проспонсирован мясной компанией «Зион». Победительницей стала Джин Кортни.

8. Мисс красивые ножки (1930)

Чтобы ничего не мешало судьям оценить только ножки конкурсанток, им приходилось надевать такие мешки. На что только не пойдешь ради победы!

9. Королева радио (1939)

На фото — победительница конкурса «Мисс радио» Эльмира Хамфрис. Ее впечатляющий костюм покрыт молниями, которые сделаны из обычного картона!

10. Мисс магический маркер

Конкурсантка знала, чем привлечь внимание судей. А из конкурса получилась запоминающаяся (особенно на то время) реклама маркеров.

11. Мисс машинное масло (1955)

Неудивительно, что на фото этой королевы красоты есть и машина, и работники заправки. Конкурс носил название «Мисс машинное масло».

12. Мисс аппаратное обеспечение (1967)

Конкурсантки выстроились в главном офисе Stanley Tools в Шеффилде. Офисные наряды и рабочая обстановка не мешают наслаждаться конкурсом.

13. Мисс пеленка (1947)

На фото Бетти Баретт — победительница необычного конкурса, в ходе которого конкурсанткам нужно было дефилировать в самодельных подгузниках. Конкурс проводил Институт обслуживания пеленок Америки.

14. Мисс боб-каре (1925)

В 1925 году во Флориде короткая стрижка боб-каре стала настолько популярной, что власти города решили устроить тематический конкурс красоты. Именно в это время подход к женственности поменялся, женщины «освободились» и от сдавливающих корсетов, сделав выбор в пользу свободных и более удобных платьев, как на фото.

15. Мисс американский вампир (1970)

Этот конкурс был проведен для рекламы фильма «Дом темных теней». Победительницу награждает Джонатан Фрайд, который сыграл в фильме роль главного вампира Барнаба Коллинза.

16. Мисс психологическая война (1950)

Одна из самых загадочных фотографий конкурсов красоты прошлого века. О ней нет почти никакой информации, кроме того, что участниц было 4 и фотографировались они возле самодельных рупоров. Считается, что конкурс был проведен, чтобы показать, насколько нечестные и пропагандистские методы были использованы во время Второй мировой войны.

17. Мисс фигура Мэрилин Монро (1958)

Участницы могли сравнить свои фигуры с шаблонами фигур Мэрилин Монро. Победа доставалась участнице с самыми схожими параметрами.

18. Миссис Тахома (1955)

В этом конкурсе были очень жесткие требования, несмотря на простое и банальное название. Будущая миссис должна была быть замужней женщиной в возрасте от 18 до 35, иметь как минимум одного ребенка. У конкурсанток проверялись и разные домашние умения: скорость уборки постели, качество глажки рубашек и даже вкус их фирменной выпечки! Интересно, что оценивалось и то, как они «натренировали» своих мужей, — для этого судьи проверяли, как быстро мужчины могут сменить подгузник.