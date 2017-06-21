Эти 18 мощных фото заставят вас поверить, что цвет не главное

Фотография уже давно позволяет передавать в цвете все оттенки нашего настроения, но черно-белые фото до сих пор остаются для многих любителей этого вида искусства особенными. Возможно, потому, что целятся прямо в сердце и говорят о главном.

AdMe.ru делится с вами черно-белыми снимками, которые нас поразили. Смотрите их неспешно и наслаждайтесь.

Светлая

Вопрос веры

Жизнь полосатая

Девочка с луной

Самостоятельность теней

Симбиоз

Надышаться тобой

В профиль

Мое второе «я»

Выбор

Слоны Ботсваны

Гондольер

Из воды

Любовь...

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Близнецы

Между черным и белым

Бабочка

Фото на превью Svetlana Myakotnikova

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