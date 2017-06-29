Эти 10 моделей доказали, что харизма важнее идеальной внешности

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Мы привыкли видеть моделей с идеальными фигурами и кукольными лицами. Но современная фешен-индустрия все больше ценит индивидуальность и необычность. AdMe.ru предлагает посмотреть на девушек, которые на своем примере доказывают: красота в глазах смотрящего, ее нельзя описать параметрами 90-60-90 и определенным типом внешности.

Эшли Смит

Эшли узнают по щербинке между зубами. Эта красавица гордится своей изюминкой и говорит: «Мне нравится, что дизайнеры ценят именно меня, а не параметры из моей анкеты вроде длины ног». Кроме модельной карьеры девушка увлекается архитектурой, хорошо рисует. Эшли снималась для Vogue и Glamour, а также стала лицом Levi’s и Gap.

Маша Тельная

Nina Ricci, John Galliano, Givenchy и другие известные дома высокой моды в восторге от обладательницы «самых больших глаз в мире». Машу часто называют инопланетянкой и славянским эльфом. Она одна из тех, из-за кого начался бум на необычную внешность на подиумах.

Сабина Карлссон

Пышные натуральные волосы, веснушки по всему лицу, щербинка между зубами и размер plus-size — Сабину невозможно перепутать с другой моделью. Эта смелая шведка полюбила свою внешность и теперь выступает за естественность и индивидуальность.

Анна Бримма

Анна Бримма — одна из самых многообещающих моделей британского агентства Anti Agency, которое утверждает: «Модели Anti Agency не просто вешалки для одежды, а личности с характером и индивидуальным стилем». Анна подтверждает это на все 100 %.

Мириан Ньох

Мириан — модель-альбинос, редкая красота которой не оставляет равнодушных. Кроме того, эта талантливая девушка — стилист, фотограф и блогер. Мириан сознается, что ее дразнили в школе и потребовалось немало усилий, чтобы принять свою внешность и понять, что альбинизм — это не наказание.

Чиприана Куан

Чиприана Куан и ее сестра-близнец, которая известна в мире моды под ником ТК Wonder, решили доказать всем темнокожим девушкам мира, что натуральных волос и причесок в стиле афро нельзя стыдиться, ведь естественность — это и есть красота.

Ханна Габи Одиль

Эта яркая бельгийка работала с Dior, Gucci, Prada и Alexander Wang. Не так давно Ханна рассказала, что является интерсекс-человеком, то есть генетически она родилась мужчиной, но ее тело развивается как женское. Кроме этого, модель легко узнать по очень высокому лбу и впалым скулам.

Палома Эльсессер

Plus-size-модель, которая стала звездой рекламной кампании Nike. Палома прославилась благодаря социальным сетям. Именно там заметили стильную и смелую девушку, которая не боится демонстрировать свою индивидуальность.

Анна Мила

Модельный агент заметил эту необычную красотку, когда она вышла с мамой за покупками. Теперь Анна блистает на показах Dolce & Gabanna и Versace. Фишкой модели можно считать густые и естественные брови.

Феличе Йоп

Большие оттопыренные уши и густые брови сделали Феличе звездой еще одного модельного агентства, которое специализируется на нестандартной красоте, — UNIQUE MODELS. Карьера девушки только начинается, но мы не сомневаемся, что скоро о ней будет говорить весь мир.