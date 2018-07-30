«Эмоциональные» портреты собак от российских фотографов, которые точно передают характер четвероногих питомцев

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Если у вас есть питомец, вы наверняка замечали, какие забавные выражения порой принимает его мордашка. Собаки могут улыбаться, грустить и недоумевать, и это как нельзя лучше показали фотографы из России Александр Хохлов и Вероника Ершова. Они создали множество портретов собак разных пород, и у каждого пса свой неповторимый характер — афганская борзая кокетничает, басенджи смотрит на нас скептически, а мопс строит умильные глазки.