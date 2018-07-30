«Эмоциональные» портреты собак от российских фотографов, которые точно передают характер четвероногих питомцев
Если у вас есть питомец, вы наверняка замечали, какие забавные выражения порой принимает его мордашка. Собаки могут улыбаться, грустить и недоумевать, и это как нельзя лучше показали фотографы из России Александр Хохлов и Вероника Ершова. Они создали множество портретов собак разных пород, и у каждого пса свой неповторимый характер — афганская борзая кокетничает, басенджи смотрит на нас скептически, а мопс строит умильные глазки.
AdMe.ru предлагает взглянуть и на остальных четвероногих участников проекта. Уверены, они завоюют ваше сердце с первого взгляда.
Алеша, китайская хохлатая
Гуччи, пти-брабансон
Черри и Синди, далматинцы
Тата, пудель
Марсель, салюки
Гранд, бобтейл
Фиджи, басенджи
Чика, шнауцер
Факир, афганская борзая
Мэйли, Пинки и Нанда, ксолоитцкуинтли
Тилль, бедлингтон-терьер
Фанта, австралийская овчарка
Рэйчел, хаски
Тора, афганская борзая
Адель, ксолоитцкуинтли
Веня, вельш-корги
Гарри, бельгийская овчарка малинуа
Арнольд, мопс
Пьер, ньюфаундленд
Наварра, бультерьер
Фрейби, бассет
Тигр, немецкая овчарка
Черный пудель по имени Тата удивительно похож прической на Джими Хендрикса, правда? А у вас есть фото, на которых ваши питомцы проявляют эмоции?