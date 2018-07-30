«Эмоциональные» портреты собак от российских фотографов, которые точно передают характер четвероногих питомцев

Если у вас есть питомец, вы наверняка замечали, какие забавные выражения порой принимает его мордашка. Собаки могут улыбаться, грустить и недоумевать, и это как нельзя лучше показали фотографы из России Александр Хохлов и Вероника Ершова. Они создали множество портретов собак разных пород, и у каждого пса свой неповторимый характер — афганская борзая кокетничает, басенджи смотрит на нас скептически, а мопс строит умильные глазки.

AdMe.ru предлагает взглянуть и на остальных четвероногих участников проекта. Уверены, они завоюют ваше сердце с первого взгляда.

Алеша, китайская хохлатая

Гуччи, пти-брабансон

Черри и Синди, далматинцы

Тата, пудель

Марсель, салюки

Гранд, бобтейл

Фиджи, басенджи

Чика, шнауцер

Факир, афганская борзая

Мэйли, Пинки и Нанда, ксолоитцкуинтли

Тилль, бедлингтон-терьер

Фанта, австралийская овчарка

Рэйчел, хаски

Тора, афганская борзая

Адель, ксолоитцкуинтли

Веня, вельш-корги

Гарри, бельгийская овчарка малинуа

Арнольд, мопс

Пьер, ньюфаундленд

Наварра, бультерьер

Фрейби, бассет

Тигр, немецкая овчарка

Черный пудель по имени Тата удивительно похож прической на Джими Хендрикса, правда? А у вас есть фото, на которых ваши питомцы проявляют эмоции?

11 На склад!
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  • 30 июля 2018
  • 3341

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