Ей 61, а она все еще рекламирует купальники. И вот в чем ее секрет

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Нас в AdMe.ru ну очень вдохновляют люди, которые доказывают, что возраст — всего лишь цифра. Ясмина Росси (Yazemeenah Rossi) — одна из таких, и ей просто невозможно не восхититься.

Эта женщина продемонстрировала всему миру, что быть успешной моделью могут не только молодые девушки.

Ясмине Росси — 61 год, и совсем недавно она снялась в рекламе линейки купальников.

Создатели коллекции постарались уйти от излишней сексуальности, но подчеркнуть красоту и естественность.

Ясмина идеально подошла для этой съемки. «Эта женщина излучает здоровье и энергию. Она уверена в себе и просто великолепна», — рассказал представитель марки.

Свои самые выгодные контракты Ясмина стала заключать уже после 40 лет, когда выросли ее дети.

Несмотря на возраст, Росси очень успешна в модельном бизнесе, а серебристая шевелюра давно стала ее «фишкой».

В чем же ее секрет? Как ей удается так потрясающе выглядеть?

Как уверяет женщина, у нее есть несколько правил. Первое: жить так, как нравится, и делать то, что любишь. Второе: здоровое питание, побольше овощей и рыбы. И третье: уход за кожей и волосами при помощи натуральных масел.