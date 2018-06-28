Досадная несправедливость, с которой знакомы все, кто хоть раз просил друзей сделать фото

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пользователь твиттера по имени Джефф (Jeff) недавно поделился с подписчиками одной досадной несправедливостью. Парень показал, как красиво сумел сфотографировать своего друга, и тут же приложил собственное фото, явно показывающее, что друг во время создания снимка старался намного меньше. Оказалось, что эта проблема многим ясна, ведь подписчики с энтузиазмом стали делиться аналогичными фотографиями.

AdMe.ru решил поделиться самыми забавными примерами того, как мы обычно фотографируем друзей, и того, как друзья в ответ фотографируют нас. Итак, все началось с Джеффа.

«Посмотрите, как я сфотографировал своего друга — и как он сфотографировал меня»

Многие подписчики поддержали парня и, чтобы доказать, что эта проблема касается не только его, стали скидывать свои примеры подобных снимков.

«То, как я сфотографировала, против того, как она сфотографировала меня»

«Фото, которое я сделала для Оливии, против фотографии, которую она сделала для меня»

Без комментариев

«Эй, Джефф, это случилось и со мной. Кстати, Жанак на самом деле один из моих лучших друзей!»

«Я никогда не прощу моего нынешнего жениха за это фото. Мы встретили Маркиплеера несколько лет назад, и мне все еще больно»

*Маркиплеер (Markiplier) — популярный американский геймер и видеоблогер.

«Просто нет слов»

«Как я сфотографировал свою сестру — и как она сфотографировала меня»

«Ужасно смешно. Я сочувствую тебе»

Когда хотел пнрисоединитсья к флешмобу, но не учел, что пост могут прочитать друзья

Кстати, не все согласились с тем, что снимок Джеффа безнадежно испорчен. Кто-то из читателей поспешил успокоить парня, отретушировав снимок.

«Добавьте пару фильтров, уменьшите яркость. Не все потеряно»

Правда, нам кажется, что фото друга все равно выглядит намного круче.

Признавайтесь, к какому отряду можете присоединиться: к тем, кто круто фотографирует, или к тем, кого круто фотографируют? Если у вас есть свои примеры на эту тему, с удовольствием посмотрим на них в комментариях.