Досадная несправедливость, с которой знакомы все, кто хоть раз просил друзей сделать фото
Пользователь твиттера по имени Джефф (Jeff) недавно поделился с подписчиками одной досадной несправедливостью. Парень показал, как красиво сумел сфотографировать своего друга, и тут же приложил собственное фото, явно показывающее, что друг во время создания снимка старался намного меньше. Оказалось, что эта проблема многим ясна, ведь подписчики с энтузиазмом стали делиться аналогичными фотографиями.
AdMe.ru решил поделиться самыми забавными примерами того, как мы обычно фотографируем друзей, и того, как друзья в ответ фотографируют нас. Итак, все началось с Джеффа.
«Посмотрите, как я сфотографировал своего друга — и как он сфотографировал меня»
Многие подписчики поддержали парня и, чтобы доказать, что эта проблема касается не только его, стали скидывать свои примеры подобных снимков.
«То, как я сфотографировала, против того, как она сфотографировала меня»
«Фото, которое я сделала для Оливии, против фотографии, которую она сделала для меня»
Без комментариев
«Эй, Джефф, это случилось и со мной. Кстати, Жанак на самом деле один из моих лучших друзей!»
«Я никогда не прощу моего нынешнего жениха за это фото. Мы встретили Маркиплеера несколько лет назад, и мне все еще больно»
*Маркиплеер (Markiplier) — популярный американский геймер и видеоблогер.
«Просто нет слов»
«Как я сфотографировал свою сестру — и как она сфотографировала меня»
«Ужасно смешно. Я сочувствую тебе»
Когда хотел пнрисоединитсья к флешмобу, но не учел, что пост могут прочитать друзья
Кстати, не все согласились с тем, что снимок Джеффа безнадежно испорчен. Кто-то из читателей поспешил успокоить парня, отретушировав снимок.
«Добавьте пару фильтров, уменьшите яркость. Не все потеряно»
Правда, нам кажется, что фото друга все равно выглядит намного круче.
Признавайтесь, к какому отряду можете присоединиться: к тем, кто круто фотографирует, или к тем, кого круто фотографируют? Если у вас есть свои примеры на эту тему, с удовольствием посмотрим на них в комментариях.
Фото на превью mjdubs / Twitter