Для фотографа из Бразилии нет такого места, где он не сделал бы идеальный снимок. И сравнения «до» и «после» это доказывают
Кажется, что фотограф Гильмар Сильва (Gilmar Silva) из Бразилии обладает даром видеть красоту везде и всюду. Иначе сложно объяснить, как у него получаются такие безупречные снимки даже в совершенно заурядных местах. Любовь к профессии и хорошо наметанный глаз стабильно обеспечивают ему сотни восторженных откликов в соцсетях, и мы тоже не смогли пройти мимо его работ.
AdMe.ru не устоял перед соблазном вновь доставить вам эстетическое удовольствие и продемонстрировать новые работы Гильмара, в которых разницу между исходником и результатом можно назвать волшебной, не иначе.
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Освежить в памяти прошлые фото можно здесь. Как думаете, это врожденный талант или долгие годы практики?