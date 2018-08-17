Для фотографа из Бразилии нет такого места, где он не сделал бы идеальный снимок. И сравнения «до» и «после» это доказывают

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Кажется, что фотограф Гильмар Сильва (Gilmar Silva) из Бразилии обладает даром видеть красоту везде и всюду. Иначе сложно объяснить, как у него получаются такие безупречные снимки даже в совершенно заурядных местах. Любовь к профессии и хорошо наметанный глаз стабильно обеспечивают ему сотни восторженных откликов в соцсетях, и мы тоже не смогли пройти мимо его работ.