Девушки устроили флешмоб и доказали, что даже красотки могут выглядеть неидеально и этого не нужно стесняться

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Рассматривать неудачные фотографии других людей может быть весело, но свои собственные подобные снимки мы часто стремимся спрятать подальше от чужих глаз. И все-таки на свете полно людей, которые готовы делиться с миром своими неидеальными фото. Посты с хештегом #prettygirlsuglyfaces (хорошенькие девушки, уродливые лица) появляются в интернете с 2012 года. Началось все с того, что одна из пользовательниц разместила на сайте Reddit фотоколлажи: слева были запечатлены девушки с обычным выражением лица, а справа они корчили рожицы. Это переросло во флешмоб, к которому присоединяется все больше людей, не боящихся показаться смешными.