Девушка проверила на себе 10 популярных хитростей по уходу за собой

Каждый день в сети появляются все новые советы о том, как сделать себя еще более красивой и выглядеть на все сто. Однако не всем таким лайфхакам стоит доверять.

Редакция AdMe.ru проверила несколько самых популярных бьюти-советов и осталась довольна результатами.

Использовать клей ПВА для удаления излишков лака

С одной стороны, этот прием действительно работает и вы сможете удалить таким образом излишки лака. С другой стороны, достаточно долго придется ждать, пока клей высохнет. Как вариант, можно попытаться заменить клей вазелином или кремом.

Подержать ногти в холодной воде, чтобы лак быстрее засох

Возможно, вода была недостаточно холодной, но мы не смогли доказать эффективность данного совета — лак высох как обычно. Если вы все же хотите тратить меньше времени на маникюр, воспользуйтесь специальными средствами для сушки лака.

Для того чтобы вернуть к жизни засохшую тушь, нужно опустить тюбик в горячую воду на 5 минут

С этим советом все очень просто. Держите закрытый пузырек с тушью в горячей воде минут 5 — и, вуаля, ваша тушь как новая. Лайфхак заслуживает доверия.

Чтобы получить матовый лак, нужно подержать маникюр над паром

С помощью пара вы и правда сможете добиться матового эффекта на ногтях. Единственный совет: будьте очень осторожны, пар может обжечь.

Если закончилась подводка — воспользуйтесь тушью для ресниц

Тушь для ресниц может выручить, если ваша подводка неожиданно закончилась, ее консистенция и цвет идеально для этого подходят. Просто обмакните кисточку от подводки в щеточку для туши и смело рисуйте стрелки.

Убрать излишки туши на ресницах поможет зубная щетка

С помощью зубной щетки действительно можно расчесать ресницы и придать им дополнительный объем. Само собой, после этой процедуры щетку по назначению уже нельзя будет использовать.

Если закончились румяна, используйте помаду подходящего оттенка

Помада вместо румян — проверенный временем бьюти-секрет. Основное правило — выберите подходящий оттенок и тщательно растушуйте помаду.

Синяки под глазами поможет замаскировать красная помада и нанесенный сверху хайлайтер

На наш взгляд, данный совет явно не оправдывает себя. Мало того что так вы точно не замаскируете синяки (нужно будет нанести несколько слоев консилера, чтобы хоть как-то перекрыть красный цвет), потом вам понадобится еще не одна влажная салфетка, чтобы удалить помаду из-под глаз.

Чтобы нарисовать четкую линию стрелки, не поправляя макияж множество раз, воспользуйтесь ложкой

Отличный совет — рекомендуем к использованию. Главное, чтобы рука с ложкой не дрожала.

Чтобы определить точку, откуда нужно наносить румяна, приложите указательный и средний пальцы сбоку от носа

Приложите средний и указательный пальцы к носу и от этого места начинайте растушевывать румяна, двигаясь от середины скулы к вискам.

Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru

Модель: Диляра Файзуллина

Фото на превью Adme

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