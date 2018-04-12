История тюлененка Крошика, который, видимо, считает себя котом

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В 2016 году рыбак в Ленинградской области спас крошечного детеныша нерпы: малыш подполз к мужчине, когда тот рыбачил на Ладожском озере, и неравнодушный человек отвез его в центр реабилитации морских животных в Санкт-Петербурге. Маленький нерпенок, названный Крошиком, весил всего 4 кг. Сотрудники центра всеми силами пытались его выходить, и у них получилось: спасенный детеныш превратился в красивого тюленя. Но на этом история Крошика не заканчивается.

AdMe.ru нашел продолжение этой доброй истории. Давайте посмотрим, что произошло с тюлененком после того, как его спасли.

Таким был Крошик, когда только приехал в центр спасения, — немногим больше домашней кошки. Он сразу повел себя нетипично для тюленя: лез на руки к людям, требовал внимания и ласки.

Со временем малыш подрос, и настала пора вернуть его в дикую природу. Однако выпущенный на волю Крошик поплескался в воде, а затем вернулся обратно к людям, отказавшись уплывать в родной водоем. Было решено оставить его в центре еще на год, а чтобы он отвык от людей, перестать чесать ему пузико и играть с ним.

За год «второгодник» подрос и стал более самостоятельным, и в мае 2017-го зоологи предприняли еще одну попытку выпустить Крошика в Ладожское озеро. Целых 2 часа он плавал возле берега и несколько раз пытался выйти на сушу. После того как Крошик скрылся из виду, сотрудники центра решили, что теперь возвращение тюленя на волю пройдет гладко.

Но в течение 4 недель, проведенных им в Ладожском озере, тюлень продолжал искать встреч с людьми и хулиганил: крал рыбу с лодок и даже укусил человека, а затем решил выбраться на берег. Специалисты центра решили, что психологическое состояние Крошика не позволит ему окончательно адаптироваться в дикой природе: он слишком привязан к людям, но не все люди дружелюбно настроены по отношению к животным.

После этого было решено оставить Крошика в центре, рядом с теми, кто сможет о нем заботиться. Здесь у него есть бассейн, условия в котором максимально приближены к природным, еда и добрые люди, всегда готовые почесать ему пузико. Тюлень ведет себя как ласковый котик: после еды просится на руки, чтобы его погладили и почесали.

Сотрудники центра разработали для молодого тюленя программу воспитания, чтобы тот не обленился и не потерял навыки охоты, и Крошик учится хлопать в ласты и догонять привязанные к веревке предметы.

Зимой Крошик «примерил» шикарные ледяные усы и вдоволь повалялся в снегу, а в марте начал линять на месяц раньше положенного — видимо, схитрил, чтобы подольше не переселяться в домик на улице. Сотрудники центра не собираются отдавать Крошика в зоопарк или цирк, а намерены продолжать заботиться о нем самостоятельно: дружелюбный тюлень стал всеобщим любимцем.