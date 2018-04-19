Фотограф показывает настоящее лицо города, а не глянцевые картинки, которые ожидают увидеть туристы
Нильс Йоргенсен (Nils Jorgensen) — 59-летний фотограф из Дании, который живет в Лондоне. Он учился в престижном художественном колледже в Англии и работал с Associated Press. Сейчас Нильс делает портреты знаменитостей на красных ковровых дорожках и снимает свадьбы, но главной его страстью остается уличная фотография. Ему удается выхватить, казалось бы, незначительные детали будничной жизни Лондона, которые лучше всего показывают саму суть большого города.
Нам в AdMe.ru очень понравились работы фотографа, поэтому мы решили поделиться с вами лучшими из них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Какой кадр впечатлил вас больше всего? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью Nils Jorgensen / flickr