Фотограф показывает настоящее лицо города, а не глянцевые картинки, которые ожидают увидеть туристы

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Нильс Йоргенсен (Nils Jorgensen) — 59-летний фотограф из Дании, который живет в Лондоне. Он учился в престижном художественном колледже в Англии и работал с Associated Press. Сейчас Нильс делает портреты знаменитостей на красных ковровых дорожках и снимает свадьбы, но главной его страстью остается уличная фотография. Ему удается выхватить, казалось бы, незначительные детали будничной жизни Лондона, которые лучше всего показывают саму суть большого города.