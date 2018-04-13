Что случилось с выжившими пассажирами после того, как затонул «Титаник»

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О печальной судьбе огромного лайнера «Титаник» знает практически каждый человек. Его гибель окутана мифами и догадками: кто-то считает, что скорость корабля была слишком высокая в опасной зоне, кто-то винит погодные условия, а кто-то думает, что это случайность. Но правду о том, что тогда происходило, могли знать и рассказать только выжившие пассажиры «Титаника».

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10 апреля 1912 года пассажирский корабль «Титаник» ушел в свое первое и последнее путешествие. Более 2 000 «счастливчиков» поднялись на борт лайнера, и около 1 000 человек пришли попрощаться со своими родными. В ночь с 14 на 15 апреля огромное судно столкнулось с айсбергом и потерпело крушение. Примерно 700 человек остались в живых.

Сироты «Титаника»

Мишель (3 года) и Эдмонд Навратиль (2 года) поплыли на корабле вместе с отцом под вымышленными именами Луис и Лото. Отец Мишель-старший изображал из себя вдовца и говорил всем, что его жена умерла. На самом же деле он развелся с женой и без ее ведома увез детей. Когда корабль пошел ко дну, Мишель-старший взял малышей и посадил их в последнюю шлюпку, которая была спущена на воду. Последними словами, которые он им сказал, были: «Мой малыш, когда мама придет за вами, а она, конечно, придет, скажи ей, что я ее очень любил и до сих пор люблю. Скажи, что я ожидал, что она последует за нами, чтобы мы могли жить счастливо вместе в мире и свободе Нового Света». Так как их отец погиб, а дети были еще маленькими и не говорили по-английски, их родственников еще долго не удавалось найти. Позже мама мальчиков увидела их фотографию в газете и смогла воссоединиться с сыновьями только через месяц, 16 мая. Дальнейшая судьба братьев сложилась по-разному. Мишель женился на свой сокурснице, стал профессором психологии, прожил остаток жизни в Монпелье и умер в 92 года. Эдмонд тоже был женат, работал архитектором и строителем, во время Второй мировой войны вступил в ряды французской армии, но позже подорвал здоровье и умер в 43 года.

Непотопляемая Молли

Маргарет Браун была известна всем еще задолго до крушения «Титаника». Она была одной из первых женщин в США, баллотировавшихся на политическую должность за 8 лет до того, как женщины получили право голоса. Когда она была в Европе, то получила сообщение о том, что ее внук болен, и решила немедленно ехать в Нью-Йорк. Из-за ее быстрого решения немногие люди, включая ее семью, знали, что Маргарет была на борту «Титаника». После того как корабль столкнулся с айсбергом, Маргарет посадили в шлюпку № 6, где она руководила людьми, в то время как ответственный за это Роберт Хиченс был эмоционально нестабилен. К тому времени как «Карпатия» достигла Нью-Йорка, Маргарет была избрана председателем комитета выживших в кораблекрушении и успела собрать почти $ 10 000 для нуждающихся. Она не покидала «Карпатию», пока не удостоверилась, что всем выжившим оказали медицинскую помощь и они встретились с родными. Маргарет Браун наградили орденом за помощь спасенным с «Титаника», а позже она получила орден Почетного легиона за работу в комитете по освобождению Франции во время Первой мировой войны. Умерла от опухоли головного мозга в Нью-Йорке в возрасте 65 лет. Также известно, что ее никогда не называли Молли. Это имя ей придумали в Голливуде.

Девушка, пережившая 3 крушения лайнеров

Вайолетт Констанс Джессоп была стюардессой океанских лайнеров пассажирской компании White Star Line. Она была на борту «Олимпика», который столкнулся с крейсером «Хоук» в 1911 году, работала на «Титанике», который затонул в 1912 году, и во время Первой мировой войны служила сестрой милосердия на борту госпитального судна «Британник», который затонул после подрыва на мине. Несмотря на крушения, Вайолетт продолжила работать на судах, а в 1950 году перебралась в Грейт-Эшфилд в Суффолке, где наполнила свой дом воспоминаниями о 42 годах, проведенных на море. Вайолетт Джессоп умерла в возрасте 83 лет от сердечной недостаточности.

Актриса снялась в фильме в той же одежде, в которой спаслась с «Титаника»

Актриса Дороти Гибсон и ее мама были в Париже, когда решили купить билеты на «Титаник» в 1-й класс. В тот роковой день, 14 апреля, Дороти играла в бридж с двумя банкирами и примерно в 23:40 отправилась в свою каюту, когда услышала хруст. Дороти вместе с матерью сели в шлюпку № 7, которая была наполовину пуста, и попросили банкиров поплыть вместе с ними. В лодке образовалась пробоина, и казалось, что они пойдут ко дну вместе с «Титаником», но, к счастью, дырку смогли заткнуть одеждой. По прибытии в Нью-Йорк менеджер убедил ее сняться в фильме о кораблекрушении. Дороти Гибсон сама написала сценарий и носила в фильме ту самую одежду, в которой спаслась. Фильм «Спасшаяся с „Титаника“» вышел через месяц после катастрофы. Вскоре Дороти ушла из кино и посвятила себя работе в Метрополитен-опера. В 1928 году она вместе с матерью перебралась в Париж, а во время Второй мировой войны, когда она жила в Италии, ее обвинили в антифашистских настроениях и посадили в тюрьму Сан-Витторе в Милане, из которой ей удалось сбежать. Последующие годы она прожила в Париже, где и умерла от инфаркта в возрасте 65 лет.

Парень, который смог встать на ноги после обморожения

Ричард Норрис Уильямс плыл на корабле вместе со своим отцом, и во время крушения «Титаника» они вели себя очень спокойно. Семья Уильямсов хотела посидеть в баре, но стюард отказался открыть дверь, тогда они пошли в спортзал, чтобы не замерзнуть. Когда пассажиры оказались в воде, Ричард Норрис заметил складную шлюпку и забрался в нее. Отец погиб от рухнувшей дымовой трубы. Те, кому удалось выжить в этой шлюпке, были переведены в спасательную лодку № 14. На борту «Карпатии» врачи рекомендовали Ричарду ампутировать обмороженные ноги, но он отказался. Впоследствии Ричард вылечил ноги, продолжил свою карьеру теннисиста и получил золотую медаль на Олимпиаде, затем сражался на фронтах Первой мировой войны, после стал успешным инвестиционным банкиром в Филадельфии и в течение 22 лет был президентом исторического общества Пенсильвании. Ричард Норрис Уильямс умер от эмфиземы в возрасте 77 лет.

Последний юный пассажир, который хорошо запомнил катастрофу

Еве Мириам Харт было 7 лет, когда она вместе с родителями села на борт «Титаника». По ее словам, мама решила не спать на корабле по ночам, так как ее постоянно что-то тревожило и у нее было плохое предчувствие. Когда «Титаник» пошел ко дну, отец забежал в каюту, укутал Еву в одеяло и посадил ее в шлюпку вместе с матерью. Последними словами, которые он произнес, были: «Держи маму за руку и будь хорошей девочкой». Тело отца так и не нашли. На протяжении всей жизни Ева работала певицей и была организатором британской консервативной партии. Она вела активную жизнь, связанную с гибелью «Титаника», и очень подробно описывала день крушения корабля. Ева Мириам Харт умерла в своем доме в возрасте 91 года.

Ева Мириам Харт в 1992 году.

Управляющий, который сбежал с корабля

Джозеф Брюс Исмей был председателем компании White Star Line, и именно он был ответственным за конструирование «Титаника». Он спасся на складной шлюпке и при даче показаний сказал, что, когда кораблю оставались последние минуты, он отвернулся, поэтому не видел, как затонул «Титаник». После катастрофы Исмей был растерзан прессой и обвинен в бегстве с корабля, в то время как на палубе еще оставались женщины и дети. Впоследствии он открыл кадетский корабль «Мерси» для подготовки офицеров торгового флота, пожертвовал крупную сумму денег в фонд погибших моряков и в фонд торгового флота во время Первой мировой войны. Всю оставшуюся жизнь Исмей держался подальше от общественности и умер от тромбоза в возрасте 74 лет.

Редкие фотографии, сделанные после крушения «Титаника»

Выжившие пассажиры «Титаника» на палубе «Карпатии».

Выжившие на борту «Карпатии» (молодожены мистер и миссис Хардер и миссис Си М Хэйс, чей муж погиб).

Толпа ждет прибытиялайнера «Карпатия», который перевез выживших после потопления «Титаника». Нью-Йорк, апрель 1912 года.