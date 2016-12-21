Что получится, если обычная женщина снимется в рекламе модных брендов

Большинство из нас считает, что не выдержит сравнения с супермоделями. Кажется, что эти богини совершенны везде и всегда. А Натали Крокет (Nathalie Croquet), внешне совершенно обычная женщина, далеко не молодая и не самая стройная, рискнула и повторила известную рекламу модных брендов.

Результат удивил и ее саму, и нас в AdMe.ru: Натали выглядит более чем достойно (а иногда и забавно — чувства юмора ей не занимать!). Ей помогали коллеги-стилисты, а снимал профессиональный фотограф, который потом еще обработал снимки. Этот проект — повод вспомнить, что изумительные образы из рекламы — плод усилий целой команды и модели в жизни не выглядят настолько идеально.

Так Натали выглядит без косметики

А вот что получилось:

Lancome

Натали не покупает для съемок наряды рекламируемых марок — она находит одежду секонд-хенд, дополняет ее деталями или перешивает. Она хочет показать, что не обязательно гнаться за брендами, чтобы выглядеть хорошо.

Minelli

Для своего проекта Натали выбрала самые яркие рекламные кампании и не побоялась повторить образы Кейт Мосс, Пенелопы Крус и Натальи Водяновой.

Eleven Paris

ZADIG & VOLTAIRE

Eric Bompard

Sonia Rykiel

Etam

Isabel Marant

Givenchy

Marc Jacobs

Isabel Marant

Celine

Sandro

Desigual

MaxMara

Eleven Paris

Самое важное в этом проекте — напоминание о том, что все мы индивидуальности. И что мы прекрасны и обворожительны, когда любим, творим и радуемся жизни.

Фото на превью Nathalie Croquet

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Очень динамично, пафосно и мурашчато.

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