Что получится, если обычная женщина снимется в рекламе модных брендов
Большинство из нас считает, что не выдержит сравнения с супермоделями. Кажется, что эти богини совершенны везде и всегда. А Натали Крокет (Nathalie Croquet), внешне совершенно обычная женщина, далеко не молодая и не самая стройная, рискнула и повторила известную рекламу модных брендов.
Результат удивил и ее саму, и нас в AdMe.ru: Натали выглядит более чем достойно (а иногда и забавно — чувства юмора ей не занимать!). Ей помогали коллеги-стилисты, а снимал профессиональный фотограф, который потом еще обработал снимки. Этот проект — повод вспомнить, что изумительные образы из рекламы — плод усилий целой команды и модели в жизни не выглядят настолько идеально.
Так Натали выглядит без косметики
А вот что получилось:
Lancome
Натали не покупает для съемок наряды рекламируемых марок — она находит одежду секонд-хенд, дополняет ее деталями или перешивает. Она хочет показать, что не обязательно гнаться за брендами, чтобы выглядеть хорошо.
Minelli
Для своего проекта Натали выбрала самые яркие рекламные кампании и не побоялась повторить образы Кейт Мосс, Пенелопы Крус и Натальи Водяновой.
Eleven Paris
ZADIG & VOLTAIRE
Eric Bompard
Sonia Rykiel
Etam
Isabel Marant
Givenchy
Marc Jacobs
Isabel Marant
Celine
Sandro
Desigual
MaxMara
Eleven Paris
Самое важное в этом проекте — напоминание о том, что все мы индивидуальности. И что мы прекрасны и обворожительны, когда любим, творим и радуемся жизни.
Фото на превью Nathalie Croquet