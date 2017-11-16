Фотограф из Бразилии делает снимки в скучных местах, но результат приводит в восторг
На что только не идут фотографы в погоне за «тем самым» кадром. Можно бесконечно говорить о том, что без хорошей техники не будет крутой фотографии, но и о мастерстве представителей этой профессии тоже не стоит забывать.
Бразильский фотограф Гильмар Сильва (Gilmar Silva) решил рассказать своим подписчикам в сети инстаграм, как он работает. Причем Гильмар не только выкладывает фотографии до и после обработки, но и показывает закулисье творческого процесса.
Нас в AdMe.ru приятно удивил контраст между местами для съемок, которые выбирает Сильва, и результатом его фотосессий. Оцените этот креатив и вы.
Снимки Гильмара Сильвы — яркий пример того, как обработка меняет исходный материал, превращая даже самый заурядный пейзаж в сказочный. Мы убеждены, что у этого фотографа талантище, не иначе. А вы как считаете?
Фото на превью gilmarphotos / Instagram