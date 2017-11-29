27 везучих фотографов, которым удалось сделать снимки на зависть коллегам

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Современные технологии расширяют границы фотоискусства. Как следствие, завоевывают популярность новые тренды, такие как, например, астрофотография или фото с помощью дронов. Несмотря на это, удачливость фотографа и умение прочувствовать момент сегодня все также чертовски важны.

AdMe.ru собрал для вас крутые снимки. Нам кажется, что большинство фотографов многое бы отдали, лишь бы добавить эти фото в свое портфолио.