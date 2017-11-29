27 везучих фотографов, которым удалось сделать снимки на зависть коллегам
Современные технологии расширяют границы фотоискусства. Как следствие, завоевывают популярность новые тренды, такие как, например, астрофотография или фото с помощью дронов. Несмотря на это, удачливость фотографа и умение прочувствовать момент сегодня все также чертовски важны.
AdMe.ru собрал для вас крутые снимки. Нам кажется, что большинство фотографов многое бы отдали, лишь бы добавить эти фото в свое портфолио.
1. Плотина «Три ущелья» в Китае
2. Грузовик, который пытается украсть солнце
3. Парад смерчей с борта самолета
4. Лиловый купол в Мельбурне
5. Шторм в Портколе
6. Уличный фонарь в снегу
7. Одиночество
8. Запуск ракеты
9. Волна из облаков
10. Снег, который сперва растаял, а потом моментально замерз на холме
11. Идеальное разделение
12. Закат выглядит словно преисподняя
13. Спортивный праздник в Северной Корее
14. Необычная береговая линия
15. Небо словно бушующее море
16. Цветной лес
17. Свет, проходящий через крест на горе
18. Лопнувший пузырек
19. Суперлуна над мечетью
20. Добыча
21. Это всего лишь облако
22. Взрывная волна
23. Крепость города
24. Рассвет отражается в рельсах
25. Плавник кита
26. Закат на Марсе
27. Осенний котик
Фото на превью Photoshot/East News