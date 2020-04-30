Блогеры рассказали о подробностях своей работы, которыми не спешат делиться их коллеги

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Сегодня многие дети и подростки мечтают стать вовсе не космонавтами или учеными, а блогерами. Об этом говорят результаты статистических исследований, а также анализ поисковых запросов из раздела «как стать...», проведенный компанией Yandex. Оказывается, пользователей чаще всего интересует именно как стать блогером. Красивая жизнь сетевых знаменитостей не дает покоя ни молодежи, ни вполне взрослым людям. Так что же надо, чтобы добиться успеха в блогинге?

AdMe.ru пообщался с двумя блогерами: Натальей, фешен-блогером из Германии, и Виталием, тревел-блогером из России. Они рассказали о закулисье своей работы и о том, как создать пост, который соберет много лайков и просмотров.

Об ожиданиях от карьеры блогера

Наталья: Если честно, не было никаких ожиданий. Ну в смысле зарабатывания денег уж точно. Просто мне всегда дико нравилась мода, а инстаграм оказался (на то время, 5 лет назад) самой демократичной площадкой. То есть ты, простой человек с улицы, можешь показать то, что умеешь, тысячам людей, не имея при этом родственников в Vogue. Круто! И как-то лет 10 назад я прочитала статью в итальянском журнале: если хочешь ходить на показы мод — стань модным блогером. А я очень хотела. Вот все и завертелось. Но я бы сказала, что сегодня нахожусь где-то на полпути, никак не у цели.

Если честно, не было никаких ожиданий. Ну в смысле зарабатывания денег уж точно. Просто мне всегда дико нравилась мода, а инстаграм оказался (на то время, 5 лет назад) самой демократичной площадкой. То есть ты, простой человек с улицы, можешь показать то, что умеешь, тысячам людей, не имея при этом родственников в Vogue. Круто! Виталий: Я смотрел на других блогеров и думал: хочу так же, как они! Пить мохито на пляже, знакомиться с интересными людьми и не ходить постоянно на работу. Реальность немного сложнее, но итог близок — теперь я путешествую как минимум раз в месяц, имею много новых друзей. И работаю либо дома, либо прямо в пути.

О команде, которая участвует в создании блога

Виталий: К сожалению, пока не могу позволить себе нанимать персонал, хотя часть задач хотелось бы отдать кому-нибудь. Конечно, с блогом мне помогают все близкие. Жена организовывает туры в Норвегию и Исландию, участвует в большинстве съемок, проверяет все посты. Мама корректирует тексты, друзья помогают с договорами и в съемках и просто поддерживают.

К сожалению, пока не могу позволить себе нанимать персонал, хотя часть задач хотелось бы отдать кому-нибудь. Конечно, с блогом мне помогают все близкие. Жена организовывает туры в Норвегию и Исландию, участвует в большинстве съемок, проверяет все посты. Мама корректирует тексты, друзья помогают с договорами и в съемках и просто поддерживают. Наталья: Вначале у меня было ровно 2 подписчика, которые жили со мной в одной квартире: сын и муж. Это и была моя команда. Сын после школы пилил со мной фотосессии у подъезда за билеты в кино. А муж исправно ставил лайки и писал комментарии в стиле: «Мадам, как вы милы в вашем образе романтик. Но знали бы ваши подписчики, какая вы мегера на самом деле...»

Примерно через год после начала ведения блога я стала обращаться к профессиональным фотографам. Полтора года назад я поняла, что в блоге нет прогресса. Тогда обратилась к маркетологу. Именно она мне посоветовала постепенно менять целевую аудиторию и переходить на немецкий. Я стала больше ориентироваться на немецкий рынок, и лед тронулся. Также я сотрудничаю со специалистом по SMM и бухгалтером: в Германии, как только ты начинаешь зарабатывать на блоге, ты должен оформить ИП и платить налоги.

Ну а посты, общение в комментариях и переписка с фирмами — это все делаю я, конечно.

Картинка в соцсети vs. Реальность

Наталья: На картинке в соцсети я обычно причесана, накрашена и на шпильках. В жизни мои шпильки чаще отдыхают и выходят в свет по вечерам. А так лайфстайл и гардероб — все правда. И еще многие по моему блогу заключают, что я «своя в доску» и очень общительная. Но это не так, в жизни я абсолютный интроверт, и офлайн у меня довольно мало друзей. Сама не знаю, как так вышло.

На картинке в соцсети я обычно причесана, накрашена и на шпильках. В жизни мои шпильки чаще отдыхают и выходят в свет по вечерам. А так лайфстайл и гардероб — все правда. И еще многие по моему блогу заключают, что я «своя в доску» и очень общительная. Но это не так, в жизни я абсолютный интроверт, и офлайн у меня довольно мало друзей. Сама не знаю, как так вышло. Виталий: Я не люблю делиться личной и текущей жизнью. Большая часть моего блога — снимки из путешествий. Есть успешные блогеры, которые сделали из своей жизни настоящий «Дом-2». В их блогах каждый день позитив, праздник, шарики и красивая жизнь. Такой розовый мир — мечта девочек. Иногда кажется, что у них есть продюсер, который рассказывает, чем они будут заниматься весь день, что говорить, что есть и как общаться. Слышал, что у некоторых таких блогеров-проектов в реальной жизни уже нет позитивных отношений в семье, а в блогах они красивая и успешная пара. Они невероятно крутые с точки зрения ведения блога, и я завидую их идеям, регулярности и энергичности. Но представляю наигранность их жизни, и становится немного жутко.

О сложностях в работе блогера

Виталий: Мне сложно дается регулярность. Ведь не надо идти на работу, но необходимо заставить себя каждый день писать посты, снимать истории и делать другие дела. Во-вторых, бумажная работа с рекламодателями. Вот это вообще самое сложное. Ты хочешь снимать закаты и писать позитивные посты, а вместо этого читаешь договор на 10 страниц. Я уже знаю, что такое ИП, упрощенка, счет и акт. И в-третьих, работа над продвижением. Если завтра останусь на прежнем уровне, то послезавтра другие блогеры обгонят меня.

Мне сложно дается регулярность. Ведь не надо идти на работу, но необходимо заставить себя каждый день писать посты, снимать истории и делать другие дела. Во-вторых, бумажная работа с рекламодателями. Вот это вообще самое сложное. Ты хочешь снимать закаты и писать позитивные посты, а вместо этого читаешь договор на 10 страниц. Я уже знаю, что такое ИП, упрощенка, счет и акт. И в-третьих, работа над продвижением. Если завтра останусь на прежнем уровне, то послезавтра другие блогеры обгонят меня. Наталья: Самое сложное — это необходимость быть активной и общительной — то, что описала в предыдущем пункте. Интровертность — главный мой враг. Если вы спросите, что труднее, составлять образы или писать тексты, я отвечу, что, конечно, писать тексты.

О том, по достижении какого числа подписчиков можно зарабатывать на блоге

Виталий: С любого. Блог — зона абсолютного творчества, и нужно лишь придумать, как на нем заработать. Некоторые с блогом в несколько тысяч подписчиков зарабатывают больше, чем другие со 100 тыс.

С любого. Блог — зона абсолютного творчества, и нужно лишь придумать, как на нем заработать. Некоторые с блогом в несколько тысяч подписчиков зарабатывают больше, чем другие со 100 тыс. Наталья: Я слышала, что немецкие коллеги умудряются зарабатывать деньги, имея 5 000 подписчиков, хотя с трудом себе это представляю. Раньше в Германии все говорили про волшебную цифру 40 тыс. В России, мне кажется, тебя вообще никто серьезно не воспринимает, если у тебя меньше 100 тыс. фолловеров. Но я могу заблуждаться.

Об особенностях ведения модного и тревел-блога

Наталья: Фешен-блог — это или теоретический блог, или практический. В первом случае девушки-стилисты рассказывают про тренды, сочетания цветов, типажи клиентов. Во втором случае блогер на себе все это показывает. У меня практический блог. И подписчики постоянно ждут новых экспериментов, а личные модные закрома рано или поздно иссякают. У этой проблемы несколько решений.

Можно ненадолго, до первой фотосъемки, взять вещи в магазине. А после вернуть одежду в магазин, а ваши кровные денежки — назад в семейную кассу. Правда, лично у меня в силу запущенной стадии шопоголизма руки этикетки отрезают быстрее, чем мозг успеет прокричать: «Стоп, убери ножницы!» Другой вариант — писать магазинам и предлагать себя для рекламы их товаров. Бывает и так, что менеджеры магазинов пишут вам сами.

Фешен-блог — это или теоретический блог, или практический. В первом случае девушки-стилисты рассказывают про тренды, сочетания цветов, типажи клиентов. Во втором случае блогер на себе все это показывает. У меня практический блог. И подписчики постоянно ждут новых экспериментов, а личные модные закрома рано или поздно иссякают. У этой проблемы несколько решений. Можно ненадолго, до первой фотосъемки, взять вещи в магазине. А после вернуть одежду в магазин, а ваши кровные денежки — назад в семейную кассу. Правда, лично у меня в силу запущенной стадии шопоголизма руки этикетки отрезают быстрее, чем мозг успеет прокричать: «Стоп, убери ножницы!» Другой вариант — писать магазинам и предлагать себя для рекламы их товаров. Бывает и так, что менеджеры магазинов пишут вам сами. Виталий: Если лайфстайл-блогерам можно не выходить из дома, то тревел-блогер должен либо быть в пути, либо собирать чемодан. Производство нашего контента сложнее и дороже, привлеченный подписчик тоже дороже среднего, но и цены за публикации выше.

О том, как сделать такой пост в инстаграме, который соберет много лайков и просмотров

Наталья: Во-первых, инстаграм — это соцсеть для визуалов. Даже если вы пишете как Лев Толстой на пенсии, без классной картинки ваши тексты читать никто не станет. Не стройте иллюзий, люди пройдут мимо. Лично у меня рекордсмен по лайкам — лаванда. Я заметила, любой образ в лаванде вызывает истеричные аплодисменты (лайки).

Во-вторых, важен вовлекающий заголовок, чтобы читатель задержался у вашего поста. В-третьих, текст должен быть таким же вкусным, как и картинка. Иногда я иду на красивую фотку в инстаграме, а за ней ничего нет. Ну в лучшем случае «Привет!» Чувство, как будто я разворачиваю красивый фантик, а конфетка где? Я считаю, что не надо предлагать читателю пустые обертки. Впадать в другую крайность и писать пространные тексты тоже не стоит.

Во-первых, инстаграм — это соцсеть для визуалов. Даже если вы пишете как Лев Толстой на пенсии, без классной картинки ваши тексты читать никто не станет. Не стройте иллюзий, люди пройдут мимо. Лично у меня рекордсмен по лайкам — лаванда. Я заметила, любой образ в лаванде вызывает истеричные аплодисменты (лайки). Во-вторых, важен вовлекающий заголовок, чтобы читатель задержался у вашего поста. В-третьих, текст должен быть таким же вкусным, как и картинка. Иногда я иду на красивую фотку в инстаграме, а за ней ничего нет. Ну в лучшем случае «Привет!» Чувство, как будто я разворачиваю красивый фантик, а конфетка где? Я считаю, что не надо предлагать читателю пустые обертки. Впадать в другую крайность и писать пространные тексты тоже не стоит. Виталий: Нет универсального совета — любой текст и фотография должны быть интересны именно вашей аудитории. У меня лучшие показатели у закатов. А у других блогеров лучше всего идут фотографии детей или накачанных ягодиц.

О том, можно ли, став блогером, красиво жить и при этом ничего не делать

Виталий: Вам придется очень много работать, долго к этому идти. И если вы сделаете все правильно, то будете много зарабатывать и красиво жить. Но это получается не у всех. Блог — это работа. Теперь уже нельзя перестать постить несколько недель или месяцев. Я должен быть всегда в тонусе, готовить новые тексты и фотографии. Даже если нет настроения или начался творческий кризис.

Вам придется очень много работать, долго к этому идти. И если вы сделаете все правильно, то будете много зарабатывать и красиво жить. Но это получается не у всех. Блог — это работа. Теперь уже нельзя перестать постить несколько недель или месяцев. Я должен быть всегда в тонусе, готовить новые тексты и фотографии. Даже если нет настроения или начался творческий кризис. Наталья: Так не бывает. Я повторюсь: нужно быть очень активным, связываться с фирмами, искать заказы. Это помимо шикарных фоток, хороших текстов и ежедневного общения с подписчиками.⠀

О курьезах

Наталья: Один раз ко мне подошли в общественной уборной в городе с просьбой о селфи. Если честно, я очень теряюсь в таких ситуациях и не знаю, как себя вести. Но это уже оборотная сторона блогерства.