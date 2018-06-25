Близнецы, которые не являются родственниками: возможно ли это? Канадский фотограф уверен, что да

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Вы никогда не задумывались над тем, что где-то по миру может ходить ваш двойник? А вот канадский фотограф Франсуа Брюнель очень серьезно подошел к этой теме и даже создал проект с ироническим названием I’m Not a Look-alike («Я не похож»). С 1999 года он занимается поиском похожих внешне людей, не связанных родственными узами, и фотографирует их вместе. А началось увлечение фотографа с того, что друзья заметили его сходство с Роуэном Аткинсоном (мистером Бином). Сегодня в портфолио Франсуа Брюнеля насчитывается около 200 подобных портретов.

Своих будущих моделей фотограф находит чаще всего во время путешествий, иногда ему подсказывают друзья, а некоторые желающие записываются сами, отправляя сообщения на его имейл. Франсуа Брюнеля поражает, что человек, родившийся, например, в Венгрии, может иметь сильное сходство с человеком, появившимся на свет в Канаде. Мастер неоднократно отмечал, что «близнецов» можно перепутать лишь поодиночке, а на совместной фотографии прослеживаются некоторые различия между ними. В этом и суть проекта: продемонстрировать то, что все люди, кажущиеся на первый взгляд клонами, являются обладателями собственных характеров и привычек.

Редакция AdMe.ru предлагает и вам ознакомиться с этим удивительным проектом. Кто знает, может, вы найдете в этих близнецах и свою копию. А может быть, вам это только покажется?

1. Вильям Хельсен и Манфред Дьез

2. Даниэль Буше и Жоветт Демаре

3. Натаниэль Сири и Эдвард Толедо

4. Валери Карро и Жан-Филипп Руайе

5. Тудор Радулеску и Патрик Паке

6. Джин Вашон и Жак-Доминик Ландри

7. Тамара Стомфорст и Сандра Майнз

8. Морган Боуден и Имоджен Рейв

9. Айан Перро и Алан Роберж

10. Изабель Зиммер и Диана Фортин

11. Реми Жирар и Габриэль Гильбер

12. Мари-Шанталь Пиррон и Нэнси Поль

13. Сильви Ганьон и Каролин Даверна

14. Марсель Степанофф и Людовик Майяр

15. Норманд Гренье и Ахмед Галипо