Близнецы, которые не являются родственниками: возможно ли это? Канадский фотограф уверен, что да
Вы никогда не задумывались над тем, что где-то по миру может ходить ваш двойник? А вот канадский фотограф Франсуа Брюнель очень серьезно подошел к этой теме и даже создал проект с ироническим названием I’m Not a Look-alike («Я не похож»). С 1999 года он занимается поиском похожих внешне людей, не связанных родственными узами, и фотографирует их вместе. А началось увлечение фотографа с того, что друзья заметили его сходство с Роуэном Аткинсоном (мистером Бином). Сегодня в портфолио Франсуа Брюнеля насчитывается около 200 подобных портретов.
Своих будущих моделей фотограф находит чаще всего во время путешествий, иногда ему подсказывают друзья, а некоторые желающие записываются сами, отправляя сообщения на его имейл. Франсуа Брюнеля поражает, что человек, родившийся, например, в Венгрии, может иметь сильное сходство с человеком, появившимся на свет в Канаде. Мастер неоднократно отмечал, что «близнецов» можно перепутать лишь поодиночке, а на совместной фотографии прослеживаются некоторые различия между ними. В этом и суть проекта: продемонстрировать то, что все люди, кажущиеся на первый взгляд клонами, являются обладателями собственных характеров и привычек.
Редакция AdMe.ru предлагает и вам ознакомиться с этим удивительным проектом. Кто знает, может, вы найдете в этих близнецах и свою копию. А может быть, вам это только покажется?
1. Вильям Хельсен и Манфред Дьез
2. Даниэль Буше и Жоветт Демаре
3. Натаниэль Сири и Эдвард Толедо
4. Валери Карро и Жан-Филипп Руайе
5. Тудор Радулеску и Патрик Паке
6. Джин Вашон и Жак-Доминик Ландри
7. Тамара Стомфорст и Сандра Майнз
8. Морган Боуден и Имоджен Рейв
9. Айан Перро и Алан Роберж
10. Изабель Зиммер и Диана Фортин
11. Реми Жирар и Габриэль Гильбер
12. Мари-Шанталь Пиррон и Нэнси Поль
13. Сильви Ганьон и Каролин Даверна
14. Марсель Степанофф и Людовик Майяр
15. Норманд Гренье и Ахмед Галипо
А вы когда-нибудь встречали своего «клона»? Если нет, напишите Франсуа Брюнелю. Возможно, он уже давно ищет вас как вторую половину для «близнеца».