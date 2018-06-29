Без обид, девушки, но вам никогда не стать такими же элегантными и грациозными, как эти мужчины

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Если вам так же, как и нам в редакции, надоели однотипные фотографии барышень в соцсетях, то эта подборка просто создана для вас. У героев нашей статьи — мужчин с невероятным чувством юмора — получились замечательные пародии на гламурные женские фотосеты. На одном фото суровый бородач красиво плещется в море, на другой — молодой парень с кучей татуировок принимает пенную ванну со стаканом вина («Это был тяжелый день, ты это заслужил»). В общем, скучать с этими ребятами вам не придется.

AdMe.ru собрал 16 фотографий, на которых мужчины зажигают так, что аж искры летят от экрана. Настроение поднимает на ура.

Летящий, романтичный, морской

Добавим немного кокетства

Устремляем томный взгляд в закат — он так прекрасен!

Занимаемся с ребятами

Новогодняя вечеринка

Осенняя краса

Фитоняшки

Не забудьте добавить цитату к фото: «Трудный путь часто приводит нас в прекрасные места»

Сегодня я это заслужил

И снова йога

Устроили чудесный вечер для нашего жениха

На яхте с друзьями

Ванильно-виноградная фотосессия на фоне Эйфелевой башни

Это я после того, как ничего не сделал на работе

Любая девчонка, которая учится за границей, выглядит вот так

Побалуйте себя с друзьями