«Бабушка» из России уже 6 лет задает жару всем косплеерам мира. Посмотрите сами

58-летняя петербурженка Марина Бадьянова смело воплощает в жизнь самые разные образы из кино и книг и уже 7-й год участвует в десятках ярких фотосессий у разных фотографов. Мало того, реквизит и костюмы — от черепахи Тортилы до профессора Макгонагалл — Марина Геннадьевна создает сама, вручную, находя материалы на блошиных рынках, барахолках и в секонд-хендах. И конечно, «бабушка» она только в кавычках: несмотря на 5 внуков, своим драйвом и артистизмом она даст фору сотням юных косплееров.