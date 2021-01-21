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«Бабушка» из России уже 6 лет задает жару всем косплеерам мира. Посмотрите сами

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58-летняя петербурженка Марина Бадьянова смело воплощает в жизнь самые разные образы из кино и книг и уже 7-й год участвует в десятках ярких фотосессий у разных фотографов. Мало того, реквизит и костюмы — от черепахи Тортилы до профессора Макгонагалл — Марина Геннадьевна создает сама, вручную, находя материалы на блошиных рынках, барахолках и в секонд-хендах. И конечно, «бабушка» она только в кавычках: несмотря на 5 внуков, своим драйвом и артистизмом она даст фору сотням юных косплееров.

Мы в AdMe.ru очарованы умениями и талантом Марины Бадьяновой и сделали для вас подборку колоритных снимков из разных фотопроектов с ее участием.

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А в каком костюмированном фотопроекте и в какой роли снялись бы вы?

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