Авторы инстаграм-аккаунта совмещают песиков и еду. Выходит странно, но очень мило

Признавайтесь: вы тоже любите свою собаку так, что порой буквально хочется ее съесть? Если да, тогда вам придется по душе аккаунт в инстаграме под названием Dogs In Food. Фотографии еды и умело прифотошопленных к ней песиков уже покорили пользователей интернета, и это неспроста. В самом деле, разве не кажется вам, что белоснежный пуделек похож на выпечку, щедро сдобренную сахарной пудрой, или на взбитые сливки? Светло-коричневый милашка-шпиц — на теплую пенку от кофе? А умилительный шарпей — на пельмешек от бабушки?

AdMe.ru спешит поделиться с вами милой инстаграм-находкой, которая придется по душе тем, у кого есть собаки и хорошее чувство юмора.

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А ваш любимый песик — пирожок или тортик?

Фото на превью dogs_infood/instagram, dogs_infood/instagram

1 На склад!
6 Комментарии
  • 25 июня 2018
  • 6
  • 2122

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