Авторы инстаграм-аккаунта совмещают песиков и еду. Выходит странно, но очень мило

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Признавайтесь: вы тоже любите свою собаку так, что порой буквально хочется ее съесть? Если да, тогда вам придется по душе аккаунт в инстаграме под названием Dogs In Food. Фотографии еды и умело прифотошопленных к ней песиков уже покорили пользователей интернета, и это неспроста. В самом деле, разве не кажется вам, что белоснежный пуделек похож на выпечку, щедро сдобренную сахарной пудрой, или на взбитые сливки? Светло-коричневый милашка-шпиц — на теплую пенку от кофе? А умилительный шарпей — на пельмешек от бабушки?