Американка учит обычных девушек позировать, и при взгляде на ее фото легко поверить, что моделью может быть каждая
Бонни Родригес Кшивицки (Bonnie Rodríguez Krzywicki) — блогер из Чикаго с 815-тысячной аудиторией. Она прославилась своими фото с уроками позирования. Бонни показывает, как на самом деле легко сделать удачный снимок. Рассматривая уроки от американки, можно запросто представить себя девушкой с обложки Vogue и в ту же минуту запланировать фотосессию.
К примеру, мы в AdMe.ru именно так и сделали.
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Девушка на первом фото не знает, как позировать, на втором — благодаря позированию выглядит на 5 кг стройнее.
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Даже у стройных девушек на фото может появиться животик. Поэтому обращайте внимание на то, как вы сидите.
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Лучше не прижимать руки к корпусу.
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Заправьте свитер или футболку в юбку, если хотите сделать акцент на талии.
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Бывает, что для отличного фото достаточно просто выпрямить спину.
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Короткий мастер-класс, показывающий, как лучше всего фотографироваться с парнем.
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Трудно поверить, что между этими фотографиями прошли не месяцы диет и занятий спортом, а всего лишь несколько секунд.
Может быть, у вас тоже есть лайфхаки, которые помогают хорошо получаться на фото?