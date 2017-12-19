Агентство Reuters опубликовало самые впечатляющие фотографии 2017 года
Каждый год агентство Reuters публикует 100 самых значительных фотографий уходящего года, и 2017-й не стал исключением. Фотографы агентства запечатлели моменты из политической, общественной и частной жизни людей со всего мира. Но самое главное, им удалось поймать в объектив неподдельные эмоции: радость, горе, усталость, любопытство и решимость.
AdMe.ru делится с вами 25 снимками из списка Reuters и надеется, что они не оставят вас равнодушными. Еще больше фотографий вы можете увидеть на сайте и в официальном инстаграме агентства.
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Это трогательное фото не попало в топ-100 Reuters в этом году, зато его высоко оценили пользователи инстаграма.
А какие события уходящего года более всего запомнились вам? Расскажите об этом в комментариях.
Фото на превью REUTERS/Hannah McKay