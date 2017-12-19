Агентство Reuters опубликовало самые впечатляющие фотографии 2017 года

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Каждый год агентство Reuters публикует 100 самых значительных фотографий уходящего года, и 2017-й не стал исключением. Фотографы агентства запечатлели моменты из политической, общественной и частной жизни людей со всего мира. Но самое главное, им удалось поймать в объектив неподдельные эмоции: радость, горе, усталость, любопытство и решимость. AdMe.ru делится с вами 25 снимками из списка Reuters и надеется, что они не оставят вас равнодушными. Еще больше фотографий вы можете увидеть на сайте и в официальном инстаграме агентства.

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Самолет ВВС США с президентом на борту пролетает мимо здания, откуда велась стрельба в Лас-Вегасе 4 октября 2017 года

Мама с коляской гуляет на замерзшем озере в Лахти, Финляндия

Красные ибисы в мангровых зарослях на севере Бразилии

Пожар в отеле «Кандавгуи» в Янгоне, Мьянма

Шашка со слезоточивым газом угодила в автомобиль представителя оппозиции на акции протеста в Найроби, Кения

83-летний фермер Освалдо Лемас собирает табачные листья на ферме в западной части Кубы

Бонус: пес отдает честь китайским солдатам, которые выходят в отставку с военной службы

Это трогательное фото не попало в топ-100 Reuters в этом году, зато его высоко оценили пользователи инстаграма.

А какие события уходящего года более всего запомнились вам? Расскажите об этом в комментариях.