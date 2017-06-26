9 советов, как делать крутые фото даже с помощью телефона

Сейчас мы все на пути к тому, чтобы стать профессиональными фотографами. И хотя последние с этим не согласятся, смартфоны в наших руках становятся все лучше.

Согласны, иногда непросто разобраться во множестве функций, поэтому AdMe.ru уточнил у экспертов, как сделать снимки на телефон качественными и крутыми.

Настроить фокус

Когда мы ставим режим автофокуса, то доверяем машине решать, что важно в кадре, а что нет. Поверьте, человек сделает это лучше. Кроме того, ручной фокус поможет отрегулировать и экспозицию.

Добавить композицию в кадр

Старайтесь добавить предметы в кадр — снимок начинает жить, в нем появляется история, которую хочется прочесть. Но тут очень важно не переборщить: если перегрузить композицию, она превратится в обычный бардак.

Избирательно включать вспышку

Забудьте про встроенную вспышку. Она убивает объем. Но из этого правила есть исключение: вспышку можно использовать в солнечный день, чтобы убрать лишние тени на лице.

Забыть про фильтры

Фильтры теперь признак дурного вкуса. Лучше вместо фильтров попробуйте отрегулировать яркость, контраст и резкость снимка. Да здравствует естественность!

Подобрать правильный фон

Если вы не делаете фото на тему «найди кота», лучше не фотографироваться в белой шубе на белом снегу. Следите за фоном: он должен быть контрастным и подчеркивать, а не скрывать.

Выбрать нужный ракурс

От выбора ракурса зависит то, получится у вас стильный кадр или полная безвкусица. Например, если снимать неподвижные объекты под маленьким углом, они будут выглядеть искаженными. Сверху, снизу или сбоку — неважно, главное, чтобы ракурс подчеркивал форму.

Удобно держать телефон

Держите телефон двумя руками, а лучше еще обопритесь локтем о бок. С виду не скажешь, но руки трясутся у всех. Камера все заметит, и снимок получится нечетким.

Подумать об освещении

Лучшее освещение — дневной свет. Не хотите заморачиваться с настройкой искусственного освещения — выбирайте естественное.

Почистить технику

Заметили, что снимки стали получаться размытыми? Возможно, объектив просто грязный от отпечатков пальцев и пыли. Перед съемкой протирайте его тканью.

Фотограф Роман Захарченко, модель Диляра Файзуллина, иллюстратор Victor Senin специально для AdMe.ru

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Это вообще реально?!

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