9 смелых обложек, которые доказывают, что глянцевым журналам тоже надоели стандарты красоты

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Журнал Vogue, который часто называют «Библией моды», издается с 1892 года. Большинство глянцевых изданий равняются именно на него. Наверное, поэтому все женские журналы настолько похожи: на обложке почти всегда модель с идеальными параметрами, а внутри — информация о диетах, трендах, отношениях и косметике. Но в последнее время глянцу надоедает идти по пути стереотипов, и он старается доказать, что все может быть по-другому.

AdMe.ru решил вспомнить журнальные обложки, которые своей смелостью и оригинальностью переворачивают мир fashion-индустрии и выступают за отсутствие единых стандартов красоты. Дочитайте статью до конца, ведь там вас ждет интересный бонус.

Первая модель без макияжа на обложке Vogue

В домашней одежде и без макияжа — именно такой появилась на обложке свежего Vogue Italia 37-летняя Жизель Бюндхен. Бразильская супермодель пригласила фотографа к себе домой, чтобы со страниц главного глянцевого журнала мира провозгласить: нет ничего более притягательного и восхитительного, чем естественная красота.

Зеркальная обложка Elle

В 2015 году австралийский Elle удивил общественность по-настоящему оригинальной обложкой — она была полностью зеркальной. Издание хотело, чтобы каждая читательница почувствовала себя «девушкой с обложки». Также редакция запустила флешмоб #BeTheCover, и сотни женщин поделились своими фото с этим необычным номером Elle.

73-летняя модель на обложке Vogue

Лорен Хаттон стала самой зрелой женщиной, когда-либо позирующей для обложки Vogue. 73-летняя модель украсила очередной выпуск журнала в октябре 2017 года. Лорен — отличный пример того, что у красоты нет возраста.

Модель, кормящая грудью, на обложке Elle

Главный редактор австралийского Elle Джастин Каллен утверждает, что фотографии Николь Трунфио с сыном не были запланированными. Модели просто нужно было покормить ребенка, а когда фотограф увидел, как красиво это выглядит, то решил сделать несколько снимков.

Селфи звезд для Interview

В 2015 году сентябрьский Interview выпустил селфи-номер. Редакция попросила Дженнифер Лопес, Мадонну, Викторию Бекхэм, Ким Кардашьян, Селену Гомес и других звезд сделать свои автопортреты. «Мы хотели понять, какими они себя видят и какими хотят запомниться.» — объяснил идею обложек главный редактор журнала Кит Поллок.

Детская фотография Кейт Мосс на обложке L’Officiel

Лицом первого номера испанского L’Officiel стала 10-летняя Кейт Мосс. Издание решило использовать школьную фотографию легендарной супермодели. Эта улыбчивая девочка с веснушками еще не знает, что станет знаменитой. Ее снимок — напоминание всем маленьким мечтателям о том, что их кумиры тоже когда-то были детьми.

Первая обложка для Vogue модели plus-size Эшли Грэм

Американка Эшли Грэм стала настоящим символом бодипозитива. За 17 лет своей карьеры в fashion-индустрии модель доказала даже самым заядлым скептикам: идеал — это не 90-60-90, а гармония со своим телом. Одна из самых значимых побед Эшли — появление на обложке британского Vogue в январе 2017 года.

Спортсменка, у которой обгорело 65 % тела, на обложке Women’s Weekly

В 2011 году Турия Питт участвовала в марафоне, во время которого возник пожар. 65 % тела спортсменки обгорело. Доктора сомневались, что Турия выживет, но она не только осталась жива, но и продолжает заниматься спортом и вдохновлять сотни тысяч людей по всему миру. В Women’s Weekly решили, что история этой женщины важнее очередной модели на обложке.

Разнообразие красоты на обложке к 125-летию Vogue

Азиатка Лю Вэнь, модель plus-size Эшли Грэм, суперзвезды fashion-индустрии Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид, марокканка-египтянка Имаан Хаммам и британка с ганскими корнями Адвоа Абоа стали главными героинями юбилейного номера Vogue. Тем самым издание показывает: новая норма — это отсутствие нормы.

Бонус: первый робот на обложке глянца

Робот София украсила обложку журнала Stylist, тем самым намекнув: топ-модели завтрашнего дня не обязательно будут людьми.

Какая обложка понравилась вам больше всего? Почему? Расскажите нам в комментариях!