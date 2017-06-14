9 возможностей бюстгальтера, о которых знают лишь немногие девушки

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Бюстгальтер — важнейший элемент гардероба любой женщины. Он с нами практически каждый день, от него зависят наше настроение и уверенность в себе. AdMe.ru собрал советы, как чувствовать себя комфортно во время носки этого предмета белья и использовать его на все сто.

Чтобы бюстгальтер не сползал

Бывает, что бюстгальтеры без бретелек сползают на живот или плохо держат грудь, и это очень раздражает. Прикрепите бретельку к задней части бюстгальтера, пропустите ее под грудью и закрепите на задней части с другой стороны — теперь бюстгальтер останется на месте, что бы вы ни делали.

Секрет идеального пуш-апа

Этот прием хорошо подходит для выхода в свет или фотосессии. Приклейте самоклеящиеся чашки не в привычном, горизонтальном положении, а по диагонали, снизу и сбоку от каждой груди.

Если бретельки натирают

Используйте специальные силиконовые подушечки, которые закрепляются на бретельке и не дают ей натирать кожу. А вообще, натирающие лямки — признак того, что пояс бюстгальтера растянулся и вся нагрузка достается бретелькам.

Сделать удобнее платье без бретелей

Подобрать бюстгальтер к платью без бретелек, да еще и с открытой спиной — дело не из легких. Отличный выход — отрезать у бюстгальтера переднюю часть и пришить ее прямо к лифу платья.

Как отрегулировать натяжение бретелек

Запомните: при оптимальном натяжении под бретелькой могут поместиться два пальца, сложенные один над другим. Теперь регулировать бретельки проще простого!

Чтобы приподнять грудь

Если ваш бюстгальтер уже неважно держит грудь или вам хочется приподнять ее побольше, перекрестите бретельки на спине.

Как усовершенствовать тряпичный бюстгальтер

Такое белье выглядит изысканно, к тому же оно удобное и мягкое, ведь в нем нет косточек и резинок. Но оно совсем не придает груди объем. Чтобы решить эту проблему, положите в лиф вкладыши от купальника. Можете закрепить их скотчем для одежды.

Если рубашка топорщится на груди

Известная проблема обладательниц пышных форм. Чтобы не подставлять свою грудь под взгляды посторонних, скрепите края рубашки между пуговицами двусторонним скотчем для одежды.

Как удобно хранить бюстгальтеры

Отличный способ организовать хранение бюстгальтеров — просто повесить их на обычную вешалку для одежды. Так они не потеряют форму и всегда будут под рукой.